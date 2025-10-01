El Gobierno propondrá a la Justicia provincial la ley antimafias para investigar el triple crimen

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, informó que pedirán a la Justicia bonaerense investigar el triple crimen de Florencio Varela bajo el paraguas de la ley antimafias, que permite, entre otros aspectos, que todos los integrantes de una organización, cualquiera sea su rol o su grado de participación en el hecho investigado, reciban la misma pena. En un caso como el de los narcofemicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, prisión perpetua.

La funcionaria nacional dio la novedad en una conferencia de prensa en San Isidro en la que dio detalles de las recientes detenciones de Lázaro Víctor Sotacuro, en Bolivia, y de Matías Ozorio y Tony Janzen Valverde Victoriano, Pequeño J, de 20 años.

Noticia en desarrollo