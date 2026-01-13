El hijastro en la mira: el robo, el móvil detrás del homicidio de la mujer encontrada desnuda y tapada en un country en Mendoza

Los dos sospechosos detenidos por el asesinato de Silvia Rodríguez, la mujer hallada desnuda y tapada con una sábana en su casa del barrio privado Cerro La Capilla, en Las Heras, en Mendoza serán imputados en las próximas horas de homicidio criminis causae , es decir, matar para lograr la impunidad.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes con acceso al expediente. “De acuerdo a la reconstrucción de los hechos lograda hasta el momento, ambos sospechosos se encontraban alojándose en la casa de la víctima, dándole muerte y extrayéndole [sic] algunas pertenencias”, explicaron los voceros consultados.

El crimen de Rodríguez, de 74 años, es investigado por la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos. Los sospechosos detenidos por el homicidio fueron identificados por fuentes judiciales como Juan Ramírez, de 35 años, y su pareja, Noelia Valeria Estrella, de 37.

El crimen fue descubierto ayer, después de que una amiga de la víctima llamara al número de emergencias 911 para denunciar que le parecía extraño que hacía un mes que no veía a Rodríguez.

La fiscal Claudia Ríos, a cargo de la investigación Captura de Video

A la denunciante le pareció extraño que la atendiera un joven y que le dijera que su amiga no estaba. La testigo vio el auto de Rodríguez estacionado en la cochera.

Poco después, personal de la Policía de Mendoza iba a descubrir que Rodríguez estaba muerta. El cuerpo fue encontrado desnudo y tapado con una sábana en la habitación de la mujer. Si bien resta conocer el resultado de la autopsia, la hipótesis de los investigadores es que la mujer fue estrangulada.

“La causa de muerte no se ha podido determinar hasta el momento por lo que se deberán aguardar los resultados de los análisis anatomopatológicos practicados al cuerpo de la víctima”, explicó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza en un comunicado de prensa.

Ayer, cuando el personal policial llegó a la casa 30 de la manzana 3 del citado barrio privado, fue atendido por Ramírez, el hijo de la pareja ya fallecida de Rodríguez.

“El hombre dijo que Rodríguez estaba en Malargüe desde el viernes pasado. Tras la insistencia de los uniformados, Ramírez dejó entrar en la casa a la comitiva policial. Apenas entraron, los policías vieron sobre la mesa una gran cantidad de bebidas alcohólicas y estupefacientes y a la pareja del hombre que parecía estar drogada”, agregaron las fuentes consultadas.

Pero finalmente, se descartó que la sustancia encontrada sobre la mesa fuesen estupefacientes. Se trataba de bicarbonato de sodio.

Los uniformados se dirigieron a la habitación de Rodríguez que estaba cerrada con llave. Cuando abrieron la puerta descubrieron el cuerpo desnudo de la mujer y tapado con una sábana.

“El hombre, finalmente, dijo que Rodríguez había muerto el viernes a la noche, sin aportar otras precisiones”, dijeron fuentes del caso.

En un primer momento, tomó intervención el ayudante fiscal Pablo Buzzola, quien impartió las primeras directivas.

Tras el hallazgo del cuerpo de Rodríguez, los investigadores del caso se comunicaron con el hijo biológico de la víctima, quien recordó que el viernes había sido el último día que habló con su madre.

En el citado comunicado de prensa también se informó que Ramírez había sido pareja de una mujer que a fines de diciembre pasado había sido arrastrada por la crecida del zanjón de Los Ciruelos, en Guaymallén.

“Ramírez declaró como testigo en el caso de la desaparición de la mujer que fue vista por última vez cuando la arrastró la crecida del citado zanjón. Ambos estaban en situación de calle”, dijeron las fuentes del caso.

Ramírez, según dijeron fuentes policiales a LA NACION, tenía antecedentes por falso testimonio, hurto simple y homicidio agravado. Bajo sus espaldas tenía una orden de captura vigente.