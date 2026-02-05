Crimen en San Isidro: la detención de un sospechoso cuando huía reveló un robo seguido de muerte

Eran las 0.45 cuando personal de la Patrulla Municipal de San Isidro intentaron identificar a tres jóvenes que caminaban en actitud sospechosa, quienes comenzaron a correr cuando adviertieron la presencia del móvil policial. Mientras huían se descartaban de distintas pertenencias. Uno fue alcanzado por los uniformados. Su detención derivó terminó por revelar un robo seguido de muerte. La víctima es un vecino de 70 años.

Así lo informaron a LA NACION fuentes del caso. Los otros dos delincuentes que participaron del plan criminal escaparon hacia la villa La Cava, en Beccar, según la reconstrucción que se hizo a partir de las filmaciones del sistema de seguridad de la Municipalidad de San Isidro.

El sospechoso detenido por la Patrulla Municipal de San Isidro Captura Web - Policía bonaerense

“El sospechoso detenido fue trasladado a la comisaría 7a. de San Isidro. En su poder se secuestró una billetera con documentación que correspondía a un domicilio situado en Jacinto Díaz al 1200″, dijeron las fuentes consultadas.

Cuando los uniformados se dirigieron al domicilio en cuestión se encontraron con el propietario muerto. La planta alta de la casa estaba revuelta.

Los elementos secuestrados en poder del sospechoso Policía bonaerense

“La víctima vivía sola. En apariencia, ninguna puerta estaba forzada. Ahora se investiga cómo ingresaron”, agregaron las fuentes consultadas.

En poder del detenido también se secuestró bolsos, mochilas y carteras.

“Ahora se intenta dar con los dos delincuentes que lograron escapar. Se trata de un hombre y una mujer”, agregaron los informantes.

Todavía se desconoce cómo murió la víctima. La investigación quedó a cargo de la fiscal de San Isidro Cecilia Chaieb que dispuso una serie de medidas de prueba.

Noticia en desarrollo