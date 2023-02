El intendente de Rosario, Pablo Javkin, le pidió a Aníbal Fernández que controle las fronteras y las prisiones para combatir al narcotráfico: “La cárcel es un home office”

escuchar

El intendente de Rosario, Pablo Javkin (Frente Progresista), le pidió hoy al gobierno nacional que controle las cárceles y las fronteras del país, desde donde según él llegan las armas y la droga que convierten a esa ciudad santafesina en el distrito donde más asesinatos se producen a causa de la violencia narco.

En una entrevista con radio Mitre, Javkin explicó las razones por las que zonas de Rosario están dominadas por los narcotraficantes: “En primer punto, la cárcel es un home office para los delincuentes: sirve para operar en la calle. Y el segundo es la falta de presencia policial activa en las calles, nacional y provincial”.

“Un hombre baleó una comisaría en bicicleta y no hubo persecución. Yo no puedo combatir el narcotráfico con inspectores de tránsito con handies. Lo que puedo hacer es abrir los barrios, abrir calles. Los que tienen armas deben actuar”, explió el intendente rosarino

“Si venís a Rosario es otra ciudad, el 12% del territorio concentra el 90% de los delitos. Nosotros les damos toda la información, los planos y no hacen nada. Rosario no produce droga, viene del Conurbano y del Norte. ¿Cómo puede ser que recorra tantos kilómetros? No sirve que Aníbal Fernández le diga al gobernador Perotti que lo combata con la policía provincial, porque Aníbal tiene la responsabilidad de las fronteras, por donde entran la droga y las armas”, señaló Javkin.

“Hay plata del narcotráfico en la política y la economía. Se va a solucionar si nos ponemos a trabajar en serio. Rosario necesita ayuda, respaldo. El Estado le tiene que ganar y le puede ganar”, afirmó el intendente de Rosario.

Sobre el nuevo ministro de Seguridad de Santa Fe, Javkin indicó: “A Claudio Villani lo conozco mucho. Conoce la ciudad y va a contar con todo nuestro respaldo. Pero esto no lo vamos a arreglar con un nombre. Con Perotti hablo prácticamente todos los días. Esto se frena actuando en el territorio”.

“Rosario es el peor lugar en homicidios, pero no crean que se reduce a un lugar maldito. Lo ves en el Conurbano, en el Bajo Flores, en Córdoba, en todas las ciudades grandes. No se combate al narcotráfico sin armas. Acá no hay policía local. Somos parte de la Argentina y nos dejan solos en esta pelea. Argentina no controla las fronteras ni las cárceles. Rosario es el primer puerto granario del mundo con Nueva Orleans. Eso que para muchas cosas es muy bueno, para lo malo también es atractivo. Es algo logístico. Los recursos del Estado tiene que estar acá”, remarcó Javkin.

“No tengo miedo, pero no por temerario, es mi responsabilidad. Yo estoy en contacto con el Presidente, le di un informe detallado y ayer tuve una primera respuesta. Me niego a que tengamos que discutirlo en estos términos”, cerró el intendente.

LA NACION