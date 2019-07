El juez explicó por qué quedó libre el asesino del taxista de La Plata

Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de julio de 2019

La muerte de un taxista derivada de una violenta discusión de tránsito expuso nuevamente una polémica decisión judicial: el fallecimiento de Jorge Gómez se produjo pocas horas después de que su agresor quedase en libertad por orden del magistrado Juan Pablo Massi.

La imagen del atacante -de robusto porte- quedó grabada por una cámara de seguridad que registró el momento del brutal ataque con repetidos golpes de puño y patadas. Esa agresión sucedió en la madrugada del pasado lunes, tras un incidente vial ocurrido en el cruce de las calles 126 y 50, en la localidad bonaerense de Ensenada.

El agresor, que tendría 27 años, se presentó ayer en la UFI 5 de La Plata, acompañado por su abogado. Por entonces se habían difundido las imágenes del ataque al taxista. El sospechoso dio su testimonio y quedó en libertad, pese a la imputación de lesiones graves y a que la víctima estaba internada en grave estado. La causa fue caratulada como homicidio simple tras la muerte de Gómez.

"Yo no ordené dejarlo en libertad, yo ordené la detención, lo que pasa es que el fiscal me pidió homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa y yo entendí que no concurría el agravante de alevosía, pero ordené la detención por homicidio en grado de tentativa [esto previo a que la víctima muriera]", dijo anoche en declaraciones al canal TN. "El tema es que previo a eso la defensa había solicitado la eximición de prisión, que también la rechacé, pero conforme marca el Código de la provincia, hasta tanto no se encuentre resuelto de manera definitiva [en la Cámara] esa cuestión no se puede solicitar la detención", agregó.

Al explicar los motivos por los cuales no considera que haya alevosía en este caso, dijo: "Acá no se preparó la situación de antemano, esto fue algo espontáneo, no hubo un ataque a traición". En las imágenes se observa a Gómez ser víctima de una agresión por la espalda y en situación de clara indefensión. "Bueno, el hombre sabrá golpear...", señaló el juez.

Un taxista quedó en coma tras recibir una brutal paliza en Ensenada 01:13

Video

Massi intentó aclarar que su posición personal en el caso sería distinta a la que está "obligado" a expresar en sus resoluciones por la aplicación de la ley. El taxista platense de 52 años estaba internado en el Hospital Cuenca Alta, de Cañuelas. Estuvo en coma desde poco después del ingreso al centro sanitario, tras el salvaje ataque sufrido en el cruce de las calles 126 y 50. Todo empezó por un incidente de tránsito.

En el video se advierte que la camioneta frena intempestivamente en la bocacalle y el taxi, que circulaba por su derecha, cruza por delante. Pocos metros más adelante, el taxista detuvo la marcha, se bajó del vehículo, caminó hacia la parte trasera y desde allí, según se ve en las imágenes, gesticuló y le recriminó la acción al conductor de la camioneta VW Amarok blanca, que también se había detenido. De pronto aparece en escena el conductor de la camioneta, que va directamente hacia el taxista, y cuando lo tiene al alcance de sus manos, le lanza el primero de una serie de golpes.

No se detendrá hasta lograr tumbar al taxista. Y siguió la golpiza cuando la víctima estaba totalmente indefensa en el suelo. Inmediatamente después de esa agresión, Gómez intentó dejar la zona, pero no pudo hacerlo. "Mi tío se levantó como pudo para arrancar. Hizo tres metros y se desvaneció", relató Guadalupe, su sobrina, en diálogo con TN.