Una camioneta atravesó el terreno que separa las manos de una autopista y chocó de frente con un micro: dos muertos y varios heridos

SANTA FE.- Dos muertos y decenas de heridos fue el saldo de un impresionante choque frontal entre un ómnibus que transportaba a agentes del Servicio Penitenciario provincial y una camioneta Fiat Toro que circulaba en la dirección contraria y que, por causas que aún no fueron establecidas, cruzó en diagonal el amplio terreno parquizado que separa las manos de la autopista Santa Fe-Rosario y provocó la trágica colisión.

Los conductores de ambos vehículos fallecieron en el acto y al menos cinco de los heridos estaban en grave estado; uno de ellos, incluso, debió ser trasladado de urgencia en helicóptero.

Los agentes penitenciarios asistieron a sus compañeros heridos junto al ómnibus de transporte que chocó en la autopista Santa Fe-Rosario

Las identidades de las víctimas mortales y de los heridos se mantienen en reserva a la espera de los informes médicos y de otras notificaciones, aclaró una fuente policial.

La tragedia se produjo el mediodía de este martes en la autopista “Brigadier General Estanislao López”, entre las localidades de Oliveros y Maciel, departamento Iriondo, a unos 122 kilómetros al sur de esta capital.

La camioneta que chocó de frente con un ómnibus de transporte del Servicio Penitenciario en la autopista Santa Fe-Rosario

Según información a la que accedió LA NACION, en el micro de la empresa Laguna Paiva, que presta el servicio habitual de traslado de uniformados entre Santa Fe y Rosario, viajaban 57 personas, en su mayoría agentes penitenciarios.

El caso más delicado verificado después de la colisión es el de una agente de 25 años que debió ser trasladada en helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), de la ciudad de Rosario.

Además, otros dos agentes, de 37 y 32 años, fueron derivados en ambulancias hacia el Hospital “Eva Perón”, de Granadero Baigorria, al norte del Gran Rosario, con lesiones de consideración. También se trasladó a tres personas con código amarillo al hospital de San Lorenzo.

Los otros dos heridos que completan la nómina de accidentados viajaban en la Fiat Toro. Uno arribó el hospital de Granadero Baigorria con fractura expuesta en una de sus piernas. El restante presenta las consecuencias de golpes y escoriaciones delicadas.

El resto del pasaje del micro, que no sufrió lesiones de consideración, fue trasladado en minibuses del sistema de emergencias 107 hasta dependencias del servicio bajo cuya orden se encuentran.

Según la primera hipótesis que manejan los investigadores, y por razones que aún se intentan establecer, la camioneta habría cruzado de carril e impactado de frente contra el colectivo.

Como consecuencia del violento impacto, la Fiat Toro quedó con su estructura prácticamente dividida en dos mientras que el micro sorteó descontrolado el camellón que separa ambas carreteras, la calzada contraria y terminó en la banquina. “Por suerte no volcó”, dijo un veedor de Seguridad Vial. “Si lo hacía, quizá el número de víctimas hubiese sido mayor”, especuló.

En tanto, según los especialistas, todavía no están debidamente resueltas las causas del accidente.

Se pudo comprobar, además del relato de algunos pasajeros del micro y ocasionales automovilistas que circulaban por el lugar, que quizá por un desperfecto mecánico o un error humano, la camioneta abandonó su carril de circulación (de norte a sur), cruzó el terreno que divide ambas manos y terminó dando de frente con el micro que en ese momento circulaba por la mano contraria.

El impacto fue de tal violencia que el rodado de menor porte terminó completamente destrozado y el micro cruzó el carril contrario y terminó en la banquina de enfrente.

Debido al operativo de emergencia y al trabajo de los rescatistas, se dispuso hasta la media tarde del martes el corte total de la autopista en el kilómetro 30 en sentido ascendente, y en el kilómetro 51 en sentido descendente.

El secretario de Protección Civil de Santa Fe, Marcos Escajadillo, indicó que la mecánica del siniestro todavía no fue determinada, ya que será establecida una vez finalizados los peritajes correspondientes.

La investigación del caso quedó a cargo de la fiscal Melisa Serena, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la ciudad de San Lorenzo.