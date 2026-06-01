La Argentina registró la menor tasa de homicidios de la historia y la ministra Monteoliva habló del caso Agostina

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, presentó este lunes las Estadísticas Criminales 2025 elaboradas por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), donde se refleja una disminución sostenida de los principales delitos en todo el país y que confirmó que la Argentina registró por segundo año consecutivo la tasa de homicidios más baja de su historia.

En la presentación, la ministra estuvo acompañada por el director nacional de Estadística Criminal, Marco González, quien detalló los principales indicadores del relevamiento oficial correspondiente al año pasado.

Uno de los datos más destacados del informe es que la tasa de homicidios dolosos descendió hasta los 3,6 casos cada 100.000 habitantes durante 2025. El indicador representa una reducción del 18,4 por ciento respecto de 2023 y una caída del 7,3 por ciento en comparación con 2024.

La certificación que recibió la Argentina por su calidad en Calidad Estadística Prensa Ministerio de Seguridad

Según las autoridades nacionales, se trata de la cifra más baja registrada desde que existen mediciones oficiales sistemáticas en el país. Con esos números, la Argentina se posiciona además como uno de los países con menor nivel de violencia letal de América Latina y el Caribe dentro de las comparaciones internacionales realizadas por organismos especializados.

Durante la presentación, la ministra Monteoliva también destacó otro reconocimiento alcanzado por el país en materia estadística. De acuerdo con lo informado, Argentina obtuvo en 2026 la calificación “A” en Calidad Estadística, la máxima categoría otorgada por la United Nations Office on Drugs and Crime, organismo de las Naciones Unidas especializado en la lucha contra el delito y las drogas.

La distinción reconoce la calidad metodológica, la transparencia y la confiabilidad de los sistemas de producción de información criminal utilizados por el Estado argentino. Según explicaron desde el Ministerio de Seguridad Nacional, la certificación ubica al país dentro de los estándares internacionales más elevados en materia de estadísticas oficiales sobre criminalidad, según se informó.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, junto al director nacional de Estadística Criminal, Marco González y todo el equipo de trabajo Prensa Ministerio de Seguridad

Los datos difundidos también reflejan una disminución en los homicidios dolosos con víctimas mujeres. Durante 2025 se registró una baja interanual del 10,8 por ciento, mientras que la reducción acumulada en los últimos dos años alcanzó el 23,5 por ciento.

Durante el ida y vuelta con los medios, entre los que estuvo LA NACION, este último dato se vinculó directamente con el homicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, caso que conmueve a todo el país.

Al respecto, la ministra de Seguridad Nacional reflexionó: “Creo que lo más importante es tener el conocimiento de la verdad completa. Un homicidio, sea cual fuere, no es únicamente lo que sucede durante las horas en las que sucede el hecho como tal. Una situación como esa refleja muchos frentes, un historial complejo. Siempre es así”.

Luego amplió: “El mejor paso para avanzar es tener la verdad completa, aunque sea dolorosa, aunque nos interpele como autoridades, funcionarios, como sociedad, familias, padres madres. Lo mejor es tener la verdad completa”.

Agostina Vega, la niña asesinada en Córdoba Facebook

La ministra Monteoliva informó también que el sábado pasado estuvo en Córdoba, poco antes de que se encontraran los restos de la joven. Allí se reunió con su par provincial, Juan Pablo Quinteros: “Luego de conocer todo lo que se había avanzado hasta ese momento, me dijeron ‘es cuestión de horas, estamos muy cerca de finalizar con los hallazgos’. Y así fue. Cuando llegué tenía la llamada con los resultados lamentables del hallazgo del cuerpo de esta jovencita. Lo que yo le pedí al ministro Quinteros fue que se conozca toda la verdad. Eso es lo más importante: conocer la verdad completa, en los tiempos que da la Justicia, por supuesto, reconociendo la situación de una familia, de un padre y de una madre... Pero la verdad completa”.

Respecto a la estadísticas criminales 2025, los delitos contra la propiedad, los robos simples y agravados registraron la tasa más baja de toda la serie histórica oficial, excluyendo el año 2020, considerado excepcional por las restricciones derivadas de la pandemia. La caída interanual fue del 21,6 por ciento.

Los hurtos también mostraron una tendencia descendente significativa, con una reducción del 17,4 por ciento respecto del año anterior.

El informe incorporó además indicadores vinculados al crimen organizado. En ese apartado se observó una disminución del 4,3 por ciento en los delitos relacionados con la organización, financiación y producción de actividades vinculadas al narcotráfico. Los hechos asociados al contrabando también registraron una baja del 5,1 por ciento durante el mismo período.

De acuerdo con los datos preliminares correspondientes al primer trimestre de 2026, la tendencia descendente se mantiene. Los registros oficiales muestran nuevas reducciones tanto en los homicidios dolosos como en los delitos contra la propiedad, consolidando un proceso de baja sostenida de los índices criminales registrado durante los últimos años.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional señalaron que la evolución de los indicadores refleja una mejora general en los niveles de seguridad y destacaron que el fortalecimiento de los sistemas de información criminal permite contar con estadísticas cada vez más precisas para diseñar políticas públicas y evaluar el impacto de las medidas de prevención y combate del delito.