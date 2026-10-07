“El metacrilato era la vedette del momento”, dijo el médico Aníbal Lotocki, acusado de lesiones a cinco pacientes de sus cirugías estéticas

Aníbal Lotocki declaró este miércoles ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 17 por las supuestas lesiones graves denunciadas por cinco mujeres que lo acusaron de mala praxis; el médico afirmó que “el metacrilato era la vedette del momento” en las cirugías estéticas. La aplicación de esa sustancia le costó la vida a la artista Silvina Luna, hecho por el cual el galeno ya fue condenado.

Durante su exposición, el acusado brindó explicaciones sobre los productos utilizados en procedimientos estéticos y sostuvo que durante la década de los 90 se produjo un cambio en el acceso a ese tipo de tratamientos.

“El ser humano siempre se preocupó por las arrugas y el pelo”, sostuvo Lotocki al referirse a la evolución de las prácticas estéticas y agregó que en los 90 “la clase media quería acceder a la estética y empezó a buscar estos productos, prótesis e inyectables para suprimir arrugas”.

En ese contexto, afirmó: “El metacrilato era la vedette del momento”.

La declaración se produjo después del testimonio de Paola Auzmendi, que fue la primera denunciante en comparecer ante los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo.

El excirujano también se encuentra imputado por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, un hombre de 50 años que falleció el 15 de abril de 2021 luego de una cirugía estética realizada en el Centro Médico Conde (CeMeCo), del barrio porteño de Caballito.

Por ese hecho son juzgados, además, el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos. Están señalados, junto con la contadora y directora del centro médico, Andrea Isabel Torelli, por la muerte de Zárate.

Florencia Krzeczek, en tanto, está acusada del presunto ocultamiento del teléfono de Lotocki para evitar que fuera encontrado por los investigadores.

Esta declaración se produce en el marco de un proceso distinto al del juicio por las lesiones sufridas por Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis, causa en la que Lotocki fue condenado a ocho años de prisión por lesiones graves y estafa.