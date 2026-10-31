Las escuchas donde el jefe de la banda que hizo un túnel en San Isidro habló del robo boquetero que planeaba en Chivilcoy

El objetivo de robar un banco en San Isidro había fracasado. Por un error en la parte final del plan criminal, el túnel de 155 metros de largo y 4,35 metros de profundidad en pleno casco histórico había quedado al descubierto y parte de la banda quedó tras las rejas. Pero el jefe de la organización criminal no pensaba rendirse. Y buscó otras alternativas. Finalmente, decidió “atacar” en Chivilcoy. Pero el “proyecto boquetero”, que quería ejecutar en Navidad del año pasado, también tuvo que ser abortado antes de ejecutarse. Alguien habló de más.

La escucha donde se planea el robo boquetero a un banco de Chivilcoy

Así se desprende de un dictamen donde Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro, pidió la detención de Eduardo Ripa, el sindicado líder de la banda de boqueteros, y de otros tres sospechosos.

El plan criminal de Ripa, un empresario de 60 años, quedó “confirmado” para los investigadores a partir de una serie de escuchas telefónicas incorporadas al expediente judicial.

El sindicado capo de la banda, su hijo Christian Ripa, de 31 años, y el ciudadano uruguayo Alejandro Quiroga de los Santos, de 56 años, fueron detenidos el martes pasado, detectives del Departamento de Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina (PFA) en una serie de allanamientos ordenados por el juez de Garantías de San Isidro Ricardo Costa, tras un pedido del fiscal Ferrari. Otro supuesto integrante de la organización criminal, el italiano Giampaolo Fadda tiene orden de captura.

Los Ripa y Quiroga de los Santos se negaron a declarar cuando fueron indagados por el fiscal Ferrari, informaron a LA NACION fuentes judiciales.

El jefe de la banda admite que estuvo detrás de la planificación del robo

El plan criminal para robar la sucursal San Isidro del Banco Macro quedó al descubierto el 6 de agosto de 2024, cuando la banda estaba a punto de llegar a la “profundidad” de la entidad bancaria.

Esa mañana, uno de los delincuentes se equivocó e hizo salir a la superficie una varilla que fue descubierta por un empleado de un local gastronómico vecino al banco. Todo hizo que los delincuentes abortaran abruptamente el plan criminal, después de nueve meses de planificación y de cavar el túnel para poder hacer el boquete.

Pronto, la investigación del fiscal Ferrari y su colega Carolina Asprella, con la colaboración de detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, puso tras las rejas a la “mano de obra”. Tres de los delincuentes fueron condenados a penas de hasta tres años y cuatro meses de prisión.

Así lo dispuso el juez Maximiliano Savarino, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, al homologar un acuerdo de juicio abreviado entre el Ministerio Público Fiscal y las defensas de Alejandro Israel Rosendo López, Nicolás Ignacio Carpani Romero y Carlos Andrés Cazenave Peña.

Otros dos sospechosos, Alan Daniel Lorenzo Rodríguez y César Cazenave Peña, serán juzgados en un debate convencional que estará a cargo del TOC N° 7 de San Isidro, que el 22 de diciembre próximo dará a conocer el veredicto del juicio por la muerte de Diego Maradona.

El túnel que se hizo para robar un banco en San Isidro Fabian Marelli

Pero faltaban los eslabones superiores de la organización criminal, los que planificaron y “financiaron la obra”. Y el puntapié inicial fue una denuncia anónima que llegó a la fiscalía.

El denunciante señaló a Eduardo Ripa y a su hijo Christian Ripa como líderes de una organización, vinculándolos –entre otras cosas– directamente con la planificación del intento de robo al banco de San Isidro. También habló de Roberto Sudamer Pesca, Alejandro Quiroga y un policía apodado Seba como otros intervinientes. Hizo, además, referencia a un ciudadano italiano, apodado El Tano, que fue el encargado de los alquileres utilizados por la banda. Asimismo, aportó datos sobre los inmuebles en los que residían los nombrados o las propiedades que utilizaban como oficina y las líneas telefónicas que solían usar”, sostuvo el fiscal Ferrari en el citado dictamen, al que tuvo acceso LA NACION.

Sudamer Pesca está preso en la cárcel de Sierra Chica y habría sido el integrante de la banda que cometió “el error” que hizo frustrar el plan criminal. Sería quien manipuló la varilla que salió a la superficie, según explicaron fuentes judiciales.

En el citado dictamen, el fiscal Ferrari sostuvo: “La denuncia anónima presentaba un alto grado de verosimilitud y veracidad”.

Y no solo quedó al descubierto la participación, para la Justicia, de los Ripa y sus cómplices en el frustrado robo en San Isidro. Además, se reunieron pruebas para sostener que el sindicado líder de la banda y sus colaboradores planearon robar la sucursal del Banco Macro de Chivilcoy y que el golpe se pretendía hacer durante la Nochebuena pasada o, como máximo, en las fiestas por Año Nuevo.

La prueba, informaron fuentes judiciales, fue una escucha entre Eduardo Ripa y un sospechoso identificado por los investigadores como Luis González López, que actualmente está preso en la cárcel de Ezeiza. Por pedido del fiscal Ferrari, días atrás, se allanó su celda.

“Hablar por el tema ese grande, si lo podemos sacar adelante. Ojalá sea para las fiestas. Las fiestas es fundamental. La gente va a estar de visita, para entrar [a la ciudad] gente rara”, le dijo, entre otras cuestiones, Ripa a su interlocutor.

Pero el plan falló. El 22 de diciembre pasado, el diario La Razón de Chivilcoy publicó una nota titulada: “Un dato anónimo alertó de un robo al Banco Macro previsto para la noche del 24″. En la crónica se hacía referencia sobre la banda y su vinculación a la organización criminal que protagonizó el frustrado golpe en San Isidro.

Y Ripa habló sobre el golpe que falló. Lo hizo en otra conversación que fue interceptada por los investigadores. Se trató de una comunicación con el falso abogado Marcelo D’Alessio, que cumple una condena de 13 años y medio de prisión por asociación ilícita, espionaje ilegal y extorsión, entre otros delitos.

El plan criminal fue descubierto cuando los ladrones estuvieron a punto de llegar hasta un banco de San Isidro Fabian Marelli

“¿Qué es lo que vos sentís que está fallando? ¿Mano de obra, mala? ¿No hay buena mano de obra? ¿No hay gente confiable?”, le preguntó D’Alessio a Ripa, según la escucha, a la que tuvo acceso LA NACION.

“Es como decís, tal cual. Estás haciendo realmente un planteo bárbaro. Yo también lo hago. De repente después de lo que me pasó allá me había tomado, digamos, una pausa prudente para repensar, para volver, para cambiar la forma, la regla, la estructura, para ver qué se soltó, qué se me fue, qué factor se me soltó de la mano, ¿me entendés? Y volver a intentarlo con otras reglas, otras normas, otras formas, y porque es la única manera de tener éxito, viste. Si seguís haciendo lo mismo te va a pasar lo mismo”, fue la respuesta de Ripa.

En la conversación, Ripa habló y contó algunas cuestiones. “Iba a terminar un tema ahí para las fiestas [Navidad o Año Nuevo]. Pero bueno, saltó en los medios, así que bueno nada. Algún boludo que habló de más, pero igual no pasó nada, no, no, no... Hay que dejarlo en la agenda un poco, enfriarlo un poco”.

Pero D’Alessio queso saber más. “¿En qué zona? ¿En Recoleta?“, preguntó. Entonces, su interlocutor le contó: ”No, no, no. Allá, Chivil [por Chivilcoy]“. Pero no podrá concretar el plan. Ahora está preso.

“En líneas generales, la investigación comprobó la existencia de un grupo dedicado a cometer delitos de alto impacto, como el intento de robo al banco de San Isidro. La logística estaba liderada por Eduardo y Christian Ripa, quienes, junto a otras personas (Fadda, Quiroga de los Santos), se encargaban de contratar a ciudadanos uruguayos para la ejecución de los golpes (Sudamer Pesca y algunos de ellos ya detenidos), gestionar alquileres y confeccionar documentación falsa. Contaban y cuentan además con la colaboración de un efectivo policial, cuya función era obtener y proporcionar información a la que solo él podía acceder y así colaborar en eludir las investigaciones. La prueba reunida hasta ahora y, en particular, las prolongadas intervenciones telefónicas (más de un año) ha permitido verificar la veracidad de prácticamente todos los extremos consignados en la denuncia anónima inicial y recabar información de significativo valor para el avance de la investigación”, afirmó el fiscal Ferrari al fundamentar el pedido de detención de los sospechosos.