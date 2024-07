El padre de la influencer cordobesa asesinada habló sobre el joven detenido: “Es un desquiciado”

Escuchar

En medio de la conmoción en Córdoba por el asesinato de Catalina Gutiérrez, una joven influencer de 21 años quien fue encontrada muerta dentro de su auto, habló su padre, el arquitecto Marcelo Gutiérrez, y se refirió al único detenido en el caso, Néstor Soto, un compañero de facultad de la víctima. “Es un desquiciado”, dijo.

“[El sospechoso] era alguien allegado a ella, lo invitaba a casa, él la invitaba. Es algo que no podemos entender, es un dolor que me parte el alma. No lo entiendo. No puedo creer que mi hija, una diosa, divina, alegre, una estudiante perfecta, nunca más volvió”, expresó en diálogo con El Doce TV. En tanto, pidió justicia y que el culpable “se pudra en la cárcel toda su vida”.

Clara Gutiérrez tenía 21 años

Por otro lado, el hombre relató cómo fue la búsqueda de su hija, que duró unas horas hasta que llamaron a las autoridades y hallaron el cadáver en el barrio Ampliación Kennedy. “Llegué [a casa] alrededor de las 22 [del miércoles] y mi mujer, como madre que es, sentía que pasaba algo porque no respondía. Ahí comenzó el calvario”, indicó.

Tras ello, se refirió a cómo podría haber sido el encuentro de Catalina con el detenido. “Nunca [nos] dijo que iba a pasar a buscarlo, pero suponemos que fue una llamada del tipo ‘vení, pasá por acá ya que vas’ y algo sucedió en el medio”, deslizó.

Además, contó que su hija, antes del asesinato, le envió un audio a su novio, en el que le avisaba que iba hacia el centro comercial a jugar al bowling. “Ella le envió un audio [a su pareja], un chico divino que también estudia arquitectura, y él nos lo pasó a nosotros, que dice ‘mi amor voy para allá, a jugar al bowling al Patio Olmos’; se escuchaban las balizas del auto. Entonces él le empieza a escribir y como ve que no responde se empezó a preocupar”, detalló.

Gutiérrez además destacó la labor de la Policía, ya que 30 minutos después de ser avisada, y también gracias al sistema de búsqueda de Apple, se encontró el Renault Clio en el que iba a bordo: “Las cosas se hicieron bien, pero lamentablemente ya había sucedido lo que sucedió”.

Tras ello sumó: “No quiero saber los detalles de lo que le pasó, deben ser horribles. Lo único que me interesa es que mi hija esté conmigo pero no va a estar”, lamentó y se limitó a decir: “No sé nada. He visto algunos comentarios pero no hay nada oficial. Por suerte creo que ya dieron con la persona [que la mató], que es un desquiciado, pena de muerte”.

El caso

El cadáver de Catalina Gutiérrez fue encontrado en su propio auto. La víctima tenía previsto reunirse con unos amigos, pero nunca llegó a destino. Eso elevó la alarma en sus allegados, por lo que dieron aviso a la Policía y en paralelo la rastrearon a través del sistema de búsquedas de Apple.

Según informó el portal La Voz, la hermana de Gutiérrez dijo que cerca de las 0.30 de este jueves la señal del celular la ubicó en Pedro Echagüe al 3900, en el barrio Ampliación Kennedy. Los efectivos encontraron el cadáver en el interior del Renault, en el asiento posterior.

Esta mañana, la Justicia detuvo a Néstor Soto, un estudiante oriundo de Bariloche que se instaló en Córdoba para estudiar arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); Gutiérrez era su compañera. Ambos tenían previsto encontrarse el miércoles en el centro comercial con amigos, entre ellos una compañera y el novio de la víctima.

La zona del hallazgo. Gentileza: Cadena 3

Según consignó El Doce TV, Soto tiene 21 años y se habría quebrado ante la Policía y confesado el crimen. La Justicia apuntó contra este compañero ya que su celular indicó que estaba con la joven al momento del asesinato. Diario Río Negro publicó versiones que indican que amigas de la víctima creen que el joven estaba enamorado de Gutiérrez, pero que no era correspondido.

En el caso trabaja la fiscalía de turno, a cargo de José Mana, con intervención de la secretaria Silvana Scarpino.

LA NACION

Temas CórdobaFemicidio