El perfil de Facebook que hizo caer a Lucía, la policía acusada de ser una “viuda negra”

Cuando se recuperó de la intoxicación y estuvo en condiciones de declarar, la víctima de una “viuda negra”, Cayetano, un vecino de Quilmes de 64 años, relató a los investigadores que lo último que había hecho antes de perder el conocimiento fue tomar unos tragos en su departamento con una joven que había conocido en un app de citas y con la que, antes había ido a cenar a un restaurante. Y contó que la muchacha se llamaba Lucía y aportó el contacto telefónico con el que se había comunicado.

Era fines de abril pasado y el comienza de una investigación para identificar a la “viuda negra” que se había hecho de un botín de 4.000.000 de pesos, 4000 euros, perfumes, una valija, relojes y ropa.

La clave que permitió detener a la sospechosa, identificada por fuentes oficiales como Lucía Fernanda Dias Da Mota, de 31 años, fue el análisis de redes sociales, sobre todo el perfil de Facebook de su madre.

La caída de Lucia, una policía que también es una "viuda negra"

Así lo informaron a LA NACION fuentes del caso. Tras la denuncia de la víctima, tomó intervención el fiscal Javier Barrera, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Quilmes, quien junto con su equipo de colaboradores y las tareas investigativas de detectives de Dirección de Investigaciones de Delitos Federales de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires pudo identificar a la sospechosa.

La línea telefónica aportada por la víctima estaba a nombre de una mujer, cuyo perfil de Facebook no coincidía con las características físicas que había descripto la víctima.

“Atento que la persona de dicho perfil sería de avanzada edad, no coincidiendo con la descripción hecha por la víctima se pasó a buscar entre sus contactos fotos o alguna posible hija de nombre Lucía. Encontrándose una foto con un texto que decía ‘nos fuimos con las chicas’”, según el expediente judicial.

La policía acusada de ser una viuda negra

Una de las jóvenes que acompañada la imagen estaba etiquetada como “Dias Fernanda” y la otra etiqueta tenía los dos apellidos, Dias Da Mota. Y, según los investigadores, a pasar de que la foto llevaba publicada diez años, la joven coincidía con la descripción física que hizo la víctima y también tenía semejanzas con los videos aportados por Cayetano.

Los detectives policiales y judiciales empezaron a buscar en otros perfiles de redes sociales el nombre de Lucía Fernanda Dias Da Mota y encontraron uno en Linkedin. La imagen coincidía en los videos aportados por la víctima.

En el perfil de Linkedin, la sospechosa se presentaba como auxiliar administrativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y estudiante de programación.

Con su número de DNI se hizo otra búsqueda en base de datos y se encontró una denuncia que había hecho Dias Da Mota donde declaró vivir en Ezeiza y que su madre era la mujer que los investigadores habían encontrado en Facebook.

Tambien se encontraron perfil en Instagram y TikTok, donde la sospechosa subía fotos y videos, con textos como “al alcance de una lágrima”, frase que se hizo popular en la película de animación Shrek o “no salgo nunca, pero sí el finde más frio”.

Demasiadas coincidencias que ubicaban a Dias Da Mota como sospechosa. La prueba que faltaba para imputarla por el robo protagonizado por la “viuda negra”, modalidad delictiva protagonizada por mujeres que seducen a hombres a los que, en situaciones íntimas, duermen con somníferos para sustraerles dinero y otros objetos de valor, fue la geolocalización del teléfono celular que utilizaba, que se activó en la zona de la casa de la víctima cuando se concretó el plan criminal.

El momento en que la "viuda negra" sale del ascensor con el botín

Lucía y Cayetano se conocieron en la app de citas Bumble. Hicieron match y concretaron una cita.

Primero, la noche del sábado 25 de abril pasado, fueron a cenar. Después, para tener un momento de intimidad, fueron al departamento de la Cayetano, situado en un edificio de Quilmes. Llegaron a la 1.30 del domingo 26.

Antes de subirse al ascensor que los llevaría al departamento, se besaron apasionadamente. La secuencia quedó registrada por la cámara de seguridad instalada en hall del edificio donde vive la víctima.

Pero, Cayetano no pudo disfrutar del encuentro. Después de tomar un trago, perdió el conocimiento. Cuando despertó, varias horas después, sintió síntomas de intoxicación. Tuvo que pedir asistencia médica y terminó internado.

Cuando regresó a su domicilio descubrió que Lucía le había robado. Le había dinero y otros elementos de valor. Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron elocuentes.

La “viuda negra” quedó filmada cuando se salió del ascensor a las 3.34 del domingo 26 de abril. Se retiró del edificio con una valija, una mochila y dos bolsas, donde llevaba todo lo que le había sacado a la víctima.

La sospechosa

La sospechosa fue detenida en horas de la madrugada del miércoles. Los detectives policiales secuestraron cuatro teléfonos celulares, perfumes varios de distintas marcas para hombres, dos valijas, seis relojes de hombres y ropa que habría sido utilizada en los hechos investigados.

“Ahora se analiza si las valijas y los relojes secuestrados son de las víctimas de la ‘viuda negra’”, dijeron fuentes del caso.

Fuentes de la PSA dijeron a LA NACION que Díaz Da Mota estaba en disponibilidad “por abandono de trabajo”.

La "viuda negra" quedó filmada por las cámaras de seguridad

Dias Mota había entrado en la PSA el 1 de agosto de 2016. Tiene rango de oficial ayudante y cumplía funciones en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Fuentes de la PSA dijeron a LA NACION que Díaz Da Mota estaba en disponibilidad “por abandono de trabajo”.

“El expediente de Díaz Da Mota estaba en la Dirección de Control Policial donde se preparaba una sentencia para los primeros días de julio. Al momento de remitirse las actuaciones, la situación se encontraba encuadrada como un presunto abandono de servicio. Sí es cierto que se encontraba en tratamiento psiquiátrico”, dijeron los voceros consultados.