Tras sufrir el martes el robo de su teléfono cuando cubría una nota en Sarandí, el periodista Diego Demarco, de El Nueve, contó ayer que pudo recuperarlo gracias a la solidaridad de los vecinos que lograron dar con el ladrón. El video del hecho se hizo viral por la rapidez con la que se dio y porque al aire el cronista dijo lo que le acababa de ocurrir.

Fue el martes cuando De Marco, periodista del noticiero Telenueve al Amanecer (El Nueve), sufrió el robo mientras hacía un móvil para cubrir el asesinato de un barrendero en la línea 100 de colectivos por parte de dos hombres que subieron al transporte y comenzaron a disparar. El cronista se encontraba en el barrio de la familia de la víctima, en la localidad de Sarandí, partido bonaerense de Avellaneda.

En un momento, un joven se acercó, le arrebató el celular que el periodista tenía en su mano izquierda y escapó a las corridas hasta un pasillo entre las viviendas. De Marco corrió al asaltante, pero no pudo alcanzarlo, y luego le informó a sus compañeros en el piso del canal que le habían robado.

Al día siguiente, ya en el piso del programa, De Marco relató que pudo recuperar su teléfono gracias a los vecinos. "Lo realmente grave era lo que pasaba a metros de lo que me pasó a mí. Ahí estaba la familia de Bonifacio que estaba quebrada. Esto que me pasó fue menor. Ojalá no hubiera robos, pero como los hay, espero que todos sean como este, donde no hubo violencia", dijo el cronista.

De Marco explicó que antes del hecho había visto que un joven se acercaba, pero pensó que se iba a juntar con los vecinos detrás de cámara. "Esos vecinos fueron los que me permitieron recuperar el teléfono, porque lo individualizaron. Me dieron algunos indicios de quién era. Yo no lo quería denunciar, quería recuperar el teléfono", explicó el periodista, quien recalcó que esa es su herramienta de trabajo.

"Gracias a la labor, la preocupación y la solidaridad de los vecinos (...) Agradezco que esto me haya pasado en este barrio porque hay compromiso y solidaridad", aseguró De Marco. Además, detalló que "enseguida se juntaron como 10 vecinos pidiéndole disculpas. Ellos mismos fueron los que activaron un poco y sabían quién era el pibe".

El cronista le había dejado un número de contacto a una vecina llamada Rosa y ella fue quien le avisó que tenían su teléfono. Y concluyó: "Me llamó a los pocos minutos para decirme que lo tenían y me pidieron disculpas de nuevo. Pasa en todos lados. No es un problema de ellos. Me quedo con eso de los vecinos".

