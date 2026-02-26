Agredieron a un grupo de trabajadores de prensa en el Congreso y demoraron a un camarógrafo

Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) agredieron este jueves a un grupo de trabajadores de prensa en las afueras del Congreso de la Nación en la previa del debate por la reforma de la ley de glaciares, y demoraron a un camarógrafo.

La arremetida contra el grupo de periodistas se dio en la antesala de la sesión en el Senado, donde se debatirá la propuesta que busca modificar el alcance de las áreas protegidas y habilitar mayores actividades productivas. Un grupo de activistas de la organización ambientalista Greenpeace saltó una de las rejas perimetrales del edificio y, cuando los cronistas se disponían a cubrir el incidente, fueron agredidos.

“El cámara quedó en medio de la situación, lo empujaron y se cayó. No está detenido, solo fue trasladado a un sector para que lo atiendan los médicos del SAME. Por otra parte, ya se inició un sumario administrativo para evaluar si la reacción del oficial de la Policía Federal fue correcta o no”, indicaron fuentes oficiales a LA NACION.

Las agresiones a los camarógrafos en Congreso

Según pudo saber LA NACION por personas presentes en el lugar, el camarógrafo afectado es Facundo Tedeschini, de la señal A24. Fuentes del SAME confirmaron que el hombre, de 50 años, presentaba lesiones leves y efectos por exposición a gases lacrimógenos, por lo que fue trasladado al Hospital Ramos Mejía.

También resultó afectada la cronista Agustina Binotti, del mismo canal, quien recibió gas pimienta en los ojos. En tanto, el jefe de móvil del canal Crónica, Roberto Chiappalone, y su cronista, Facundo Muñoz, denunciaron empujones y agresiones con spray lacrimógeno.

El operativo de detención de los activistas de Greenpeace

El comunicado de FOPEA

El Foro de Periodismo Argentino se expresó sobre lo sucedido esta mañana en las afueras del Congreso. “FOPEA repudia la agresión sufrida por el equipo de América 24 mientras realizaba una cobertura en la zona del Congreso. Efectivos de la Policía Federal arrojaron gas pimienta, empujaron y tiraron al piso al camarógrafo, continuaron agrediéndolo y lo detuvieron esposado. Mientras tanto la cronista permanecía en el lugar sin poder abrir los ojos por el gas pimienta", relataron.

#FOPEALibertadDeExpresión FOPEA repudia la agresión sufrida por el equipo de América 24 mientras realizaba una cobertura en la zona del Congreso.



Efectivos de la Policía Federal arrojaron gas pimienta, empujaron y tiraron al piso al camarógrafo, continuaron agrediéndolo y👇🏻 pic.twitter.com/ZucGQaz76Y — FOPEA (@FOPEA) February 26, 2026

“Exigimos al Ministerio de Seguridad una investigación urgente, la identificación de los responsables y medidas concretas para que estos hechos no se repitan. La violencia contra la prensa vulnera la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada“, lamentaron en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.

Tensión en el Congreso

Cambios en la ley de glaciares

El oficialismo cuenta con los avales justos para avanzar con la reforma: suma 37 senadores solo si referentes del peronismo cordillerano acompañan la iniciativa. Las modificaciones apuntan a redefinir el alcance de las zonas protegidas. El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos. En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedaría bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.

La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes. El punto genera fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y de parte de la comunidad científica.

Otro eje en discusión es quién tendrá la última palabra cuando existan diferencias entre las provincias y el organismo técnico encargado del Inventario Nacional de Glaciares (Ianigla). Una de las alternativas que analiza el oficialismo es que la Secretaría de Energía —como autoridad de aplicación— defina esos conflictos, una precisión que, según fuentes oficiales, busca evitar planteos de inconstitucionalidad.

El antecedente Grillo

El fotógrafo Pablo Grillo cuando fue herido de gravedad durante la marcha de los jubilados el 12 de marzo de 2025. Juan Foglia/NA

En una marcha contra el ajuste a jubilados que tuvo lugar el 12 de marzo de 2025 en las inmediaciones del Congreso, el fotoperiodista Pablo Grillo sufrió el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno lanzada por Gendarmería mientras cubría la protesta.

El incidente —que terminó con otros heridos y destrozos— le generó una grave herida en la cabeza y una pérdida de líquido cefalorraquídeo, que es un fluido que circula por el cerebro y la médula espinal que protege el sistema nervioso central.

Su caso se difundió rápidamente y el cuestionamiento al accionar de la fuerza de seguridad fue casi inmediato. Peleó por su vida más de una vez y pasó nueve días sin hablar, hasta que finalmente comenzó a mostrar signos de recuperación. Hace pocos días, a casi un año de lo ocurrido, habló por primera vez en una entrevista y responsabilizó por el hecho a la senadora Patricia Bullrich, que entonces era ministra de Seguridad y se encontraba al frente de la coordinación de las fuerzas federales.

Actualmente, Grillo recibe tratamientos en el hospital neurológico Rocca. “Creo que para fines de febrero ya me dan el alta. Falta, un poquito más", dijo sobre su recuperación. Y apuntó: “Buscaban que no registremos. Que nos dé miedo y la próxima no vayamos. Pero vamos a ir con más ganas. La próxima voy a ir con tres cámaras: voy a estar con una así -como la que tenía aquel día-, otra disparando automático y una GoPro que filme todo”.