La rutina extrema de una tiktoker de La Matanza para llegar viva a su casa y esquivar a los ladrones: “Es difícil vivir así”

“Acompáñenme a entrar a mi casa sin que me afanen. Vivo en Villa Luzuriaga, en zona oeste”, fueron las primeras palabras que utilizó Daniela S. en un video para explicar las maniobras que usa de día y noche para despistar a posibles criminales cuando se acerca a su domicilio, situado en el partido bonaerense de La Matanza. “ Hay muchos robos. H ice la publicación para visibilizar la falta de seguridad y la impunidad que tienen los ladrones. Es difícil vivir así ”, relató en diálogo con LA NACION tras la viralización de su posteo.

En los primeros segundos del video, que llegó a medio millón de reproducciones en TikTok y tuvo más de 30 mil likes, indicó cómo es la preparación inicial para evitar sufrir un hecho de inseguridad con su vehículo.

“A partir de ahora que ya me faltan cinco o seis cuadras para llegar a mi casa, lo que vamos a hacer primero es apagar las luces del auto, que son las de afuera. Así empieza todo el quilombo”, expresó en el video que publicó a fines de enero y se hizo viral en la última semana.

El siguiente paso fue buscar las llaves y prepararse el bolso para tener todo listo antes de llegar: “Manejo con la llave en la mano. Después lo que vamos a hacer es empezar a disminuir la velocidad e ir despacito, mirando para adelante y para atrás, para ver que nadie nos siga, que nadie esté al lado, que no haya ninguna luz, para estacionar rápido y bajar”

“Por ejemplo acá, que viene un auto adelante nuestro, lo que vamos a hacer es dar una vueltita hasta que se vaya. Vivo acá, pero voy a dar una vueltita hasta que se vaya para evitar cualquier robo”, continuó.

En las imágenes se observa cómo la mujer realiza las maniobras, por momentos en calles de muy poca iluminación pública. Por la luz del interior del vehículo se puede notar cómo sostiene la llave de su casa mientras controla el volante.

“Estoy dando una vuelta a la manzana en mi casa porque había autos, había luces, había gente que no conozco, y la verdad es que ya me pasó que me robaron el auto en la puerta de mi casa, así que no quiero que vuelva a pasar. Bueno, como ven, yo vivo acá”, concluyó.

En diálogo con LA NACION, la joven de 31 años contó que la idea del video surgió con el fin de “visibilizar la situación” de su barrio ante la cantidad de robos y la falta de acción de la policía bonaerense.

La intersección de Miguel Cané y Coronel Lynch, a metros de la vivienda de la tiktoker Google Maps

“Se me ocurrió esta idea para que se visualice la falta de seguridad que hay y la impunidad que tienen los ladrones. Ayer volví a mi casa a la noche y a la vuelta había un patrullero. Habían afanado un auto hace cinco minutos. Es difícil vivir así”, explicó Daniela.

“Además, en enero, unos ladrones entraron en una casa situada frente a la mía y desvalijaron todo. Los vecinos se habían ido de vacaciones, pero bueno, en verano es común ver este tipo de robos. Con los vecinos tenemos un grupo y hace un año se instaló una alarma, que cada dos por tres suena. Hay intentos de robo todo el tiempo”, denunció.

La tiktoker, quien trabaja en una escuela en Liniers como profesora de educación física, vive en la cercanía a Coronel Lynch y Miguel Cané, a solo metros de la Colectora Diego Armando Maradona, mejor conocida como Camino de Cintura, en Villa Luzuriaga.

En febrero de 2025 sufrió en carne propia una situación de inseguridad, cuando tres ladrones en moto la encerraron y le robaron el auto, en la puerta de su domicilio.

“Fue un domingo. Nos íbamos a juntar con la familia y fui a buscar a mi hermana que vive en Capital. Al volver estacioné el auto en la puerta de mi casa de trompa y ahí cayeron tres en una motito, armados. Eran nenes, chiquitos, no sabían ni manejar”, contó.

Su domicilio está a solo dos cuadras del Camino de Cintura Google Maps

“Había uno arriba de la moto que manejaba la situación. El chabón nunca se bajó, pero decía ‘vos anda acá’, ‘vos sacale la llave y el teléfono’, y los otros no hablaban, ni siquiera te miraban en la cara. Les costó llevarse el auto porque no sabían poner la reversa. Todos esos actos te llevan a estar más perseguido o a tener más precauciones“, agregó.

Asimismo, contó que recuperó su auto por sus propios medios, debido a que el celular de la hermana quedó en el interior y lo pudieron rastrear por una computadora: “Estaba a 10 cuadras de mi casa, pasando el Camino de Cintura”.

Luego de haber sufrido el robo, la rutina para evitar que la situación se vuelva a repetir la desarrolla tanto de día como de noche: “Aunque sea sábado y solo vaya a comprar algo a un comercio tomo los recaudos”.

Por otro lado, señaló que el video tuvo mucha repercusión y que a pesar de que pasó un mes de su publicación le siguen llegando notificaciones. “En los comentarios hay de todo, pero la mayoría son de personas que les pasa lo mismo. ‘Te entiendo, vivo en Quilmes’, ‘Soy de Laferrere y pasa acá’. Soy partidaria de que si te tiene que pasar algo, te va a pasar, pero es importante estar pillo o más vivo en esas situaciones“.