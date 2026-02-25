Femicidio en Ezeiza: asesinaron a una joven de 26 años con más de 10 puñaladas y la degollaron

Una joven de 26 años fue asesinada en el barrio La Unión, en Ezeiza, cuando salió a caminar por las cercanías de su casa. El hecho ocurrió este domingo por la noche y quedó captado por las cámaras de seguridad del lugar, que mostraron el momento en que Malena Maidana caminaba detrás del principal sospechoso.

Según confirmó el medio ANDigital, un vecino de la calle Andrada, entre Boessen y Ludueña, encontró el cuerpo de la joven tendido boca abajo y dio aviso a las autoridades. El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) constató el fallecimiento y las heridas provocadas por más de 10 puñaladas y un corte profundo en el cuello.

De acuerdo al informe médico posterior, la víctima sufrió heridas de arma blanca en su espalda, cuello y nuca. Otra de las cámaras de seguridad de la zona también captó una secuencia de gritos de auxilio, presumiblemente atribuidos a la joven.

El mismo medio indicó que, al momento de realizar las pericias de las pertenencias de Maidana —que era madre de un niño de poco más de dos años—, se detectó el faltante del celular que llevaba la víctima. Al realizar la búsqueda por geolocalización en el teléfono iPhone, la señal reportaba su ubicación en la Base de Salud Nº4 de Ezeiza.

Finalmente, fue encontrado oculto en un arbusto cercano a la ambulancia que la asistió en primera instancia. Tras ello las autoridades detuvieron a la enfermera de 54 años que acompañó a la médica en la ambulancia del SAME, y que asistió en primera instancia a la víctima, ya sin signos vitales. Se comprobó que ella fue quien robó el teléfono de la víctima.

Malena Maidana

La detención del sospechoso

El lunes por la madrugada, la UFI Nº3 —a cargo de la fiscal María Lorena González y especializada en violencia de género— recaratuló la causa como “femicidio” y ordenó la detención del principal sospechoso, un joven de 22 años.

Con iniciales N.L.D.H., se realizó un registro de su domicilio y se le incautaron las prendas de vestir utilizadas en el hecho, que estaban recién lavadas —una bermuda azul y una remera negra—, unas zapatillas negras con manchas de sangre y hasta el arma utilizada. Además, el joven poseía una colección de cuchillos, por lo que se presume que el móvil del crimen fue una cuestión de placer, ya que parecía no tener conexión con la víctima.

Este martes, sus familiares, amigos y allegados realizaron una “Marcha del silencio” para exigir justicia por el crimen y el pronto esclarecimiento del femicidio. La movilización se realizó por la tarde, partió desde la Plaza Manuel Belgrano y culminó en la esquina de Firpo y Ruta 205, en el partido de Ezeiza. La convocatoria llamó a acompañar en silencio, con velas y mensajes de memoria.