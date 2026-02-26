Habló el camarógrafo agredido por un agente de la Policía Federal: “Me pegaban patadas por abajo”

Facundo Tedeschini, el camarógrafo de A24, que fue aprehendido y agredido por la Policía Federal mientras cubría una protesta frente al Congreso, brindó declaraciones tras ser excarcelado y detalló cómo fue el ataque que sufrió durante una cobertura periodística de una manifestación de Greenpeace en oposición a la reforma de la ley de glaciares.

El momento en que demoraron a Facundo Tedeschini, camarógrafo de A24. Pepe Mateos

“No hubo ninguna obstrucción. En un momento la Policía empezó a avanzar; el cable me quedó enganchado y eso no me dejaba retroceder”, detalló el camarógrafo en diálogo con A24, la señal de noticias donde trabaja.

“Evidentemente le puse la mano a la Policía para que no siguieran, pero fueron muy agresivos. Me tiraron; quise caer con el codo para que la cámara no se rompiera, hasta que en un momento me agarraron entre cinco o siete efectivos y ahí me llevaron. Me pegaban patadas por abajo”, siguió.

