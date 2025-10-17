El triple homicida Pablo Laurta se sacó el apellido de su padre al denunciar “maltrato psicológico y físico”

CÓRDOBA.- Siguen apareciendo datos sobre Pablo Laurta, el doble femicida uruguayo que asesinó a su expareja Luna Giardina y a su exsuegra, Mariel Zamudio y secuestró a su hijo de seis años. En marzo del 2024 la Justicia de Córdoba lo autorizó a sacarse su apellido paterno porque argumentó haber recibido “maltrato psicológico y físico”. Dos meses antes había estado detenido por incumplir la restricción de acercamiento a Giardina; una pericia psicológica oficial sostuvo que “no revestía peligrosidad ni presentaba factores psicopatológicos graves”.

El 9 de enero de 2024 Laurta estuvo en Córdoba y, pese a que tenía una orden de restricción, fue a la casa donde Giardina vivía con su hijo y su madre. Fue detenido por desobediencia a la autoridad. Un mes después quedó en libertad. La fiscal Jorgelina Gutiez, a cargo de esa causa, dijo a El Doce que la decisión se tomó por el resultado de la evaluación psicológica y “bajo estrictas condiciones”.

Laurta no solo es el autor del doble femicidio, sino que horas antes asesinó a Martín Sebastián Palacio, chofer de una aplicación que lo trasladaba desde Entre Ríos a Córdoba e incendió el auto. Fue detenido el domingo pasado en Gualeguaychú, cuando estaba en un hotel con su hijo preparándose para cruzar ilegalmente con una canoa a Uruguay.

El trasladado a Córdoba del hombre acusado del doble femicidio y del asesinato del remisero se postergó para el próximo lunes. Al llega a esta provincia será sometido a un revisación médica en la cárcel de Bouwer y desde allí será llevado a la cárcel de Cruz del Eje, a unos 140 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba.

Pablo Laurta fue alojado en la prisión de Gualeguychu

Laurta, que residió algunos años en Córdoba se presentó a comienzos del 2024 en el Juzgado Civil de 1ª Instancia de esta ciudad y pidió que se lo autorizara a dejar de usar su apellido. La jueza Alicia del Carmen Mira ordenó la modificación de su DNI en el Registro Nacional de las Personas.

La Voz del Interior reveló que en su presentación sostuvo que a los 18 años, en 2003, dejó de tener vínculo con su padre, Luis Edinson Rodríguez, y también con su madre, Estrella Laurta. “Los recuerdos que tiene de su padre son sumamente negativos, recuerdos que incluyen maltrato tanto psicológico como físico”, precisó el expediente.

El trasladado del doble femicida desde Concordia hacia Gualeguaychú

Después de los crímenes, su madre contó que hace unos años habían retomado el contacto, pero no hizo ninguna referencia a la vida familiar previa. La mujer, en declaraciones a varios medios, subrayó que no podía creer haber “parido a un asesino”.

Aseguró que la persona que cometió los crímenes no es el hijo que ella crió y afirmó que su principal preocupación era el bienestar de su nieto. “Lo abrazaría y le diría que la abuela está, que la abuelita Estrella lo quiere, le mostraría las fotitos de cuando nos vimos”, afirmó.

El chico, que cumplió 6 años el martes pasado, es contenido por un matrimonio que lo conocía porque eran amigos de Zamudio. Ellos y su maestra de jardín de infantes se presentaron en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) para ofrecerse a colaborar y ayudar en la contención de la criatura. La decisión fue que estuviera con ellos hasta que se resuelva quién se hará cargo de la custodia definitiva.

Hace dos días Laurta se negó a prestar declaración indagatoria en la fiscalía entrerriana que lo imputó por el homicidio de Palacio. “Yo fui a rescatar a mi hijo”, dijo a la salida de los tribunales. La jueza de Garantías, Gabriela Seró, ordenó una prisión preventiva por cuatro meses, imputado por homicidio criminis causa en la causa del chofer.