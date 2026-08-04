“Ella estaba muy asustada”: así fue el recorrido que hicieron Facundo Moyano y Candela Arizaga por Barrancas de Belgrano que alertó a la Policía

La Policía reconstruyó el recorrido que hicieron Facundo Moyano y Candela Arizaga por el barrio porteño de Belgrano antes de que ambos fueran interceptados por agentes. De acuerdo con la información presentada en LN+, la joven avanzaba delante del exdiputado y se encontraba visiblemente alterada: “Ella estaba muy asustada”, señalaron durante el informe.

La secuencia comenzó en las inmediaciones de avenida del Libertador al 5400, a la altura de las vías del ferrocarril Mitre. Desde allí, ambos recorrieron aproximadamente cuatro cuadras hasta llegar a la zona de Barrancas de Belgrano, uno de los sectores más transitados de la ciudad de Buenos Aires.

Las imágenes permitieron establecer que Arizaga caminaba primero y Moyano lo hacía detrás de ella. Finalmente, la Policía los interceptó cerca del cruce de Virrey Vértiz y Sucre, frente al parque y a pocos metros de la estación Belgrano C.

Este el camino que recorrio Candela, la influencer que escapo de Facundo Moyano

El recorrido por las calles de Belgrano

Según detallaron en LN+, el trayecto se inició en avenida del Libertador al 5400. Luego de salir del lugar, ambos avanzaron en dirección a Barrancas de Belgrano, junto a las vías del tren Mitre.

Debido a la disposición de las calles y al túnel ubicado sobre avenida del Libertador, el recorrido continuó por Virrey Vértiz. Durante el informe mostraron el desplazamiento por la zona de José Hernández, La Pampa y Sucre hasta llegar al comienzo del parque.

“Ella primero, él atrás”, explicaron mientras reconstruían la secuencia sobre un mapa. Las imágenes exhibidas permitieron observar cómo ambos se desplazaron durante varias cuadras antes de la intervención policial.

El trayecto se desarrolló en un área con un importante movimiento de peatones, vehículos y transporte público. Allí se encuentran la estación Belgrano C del ferrocarril Mitre y las cabeceras de distintas líneas de colectivos, además de la tradicional glorieta de Barrancas de Belgrano.

El momento en que intervino la Policía

Los agentes interceptaron a Moyano y Arizaga en las inmediaciones de Virrey Vértiz y Sucre, prácticamente en el ingreso a Barrancas de Belgrano. El operativo se produjo después de que el comportamiento observado durante el recorrido llamara la atención.

Durante el informe remarcaron el estado en el que se encontraba la joven al momento de la secuencia. “Ella estaba muy asustada”, indicaron al describir la situación que motivó la actuación policial.