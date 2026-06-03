En 2022, el chaleco antibalas le salvó la vida, ahora lo mataron en una comisaría: quién era el policía asesinado en Luján

Hace casi cuatro años, el 13 de junio de 2022, el chaleco antibalas le salvó la vida. El sargento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Neri Malcon Churquina, junto con otros compañeros, participaba de un operativo en un predio de la localidad de Torres, en el partido de bonaerense de Luján, para atrapar a un sospechoso de haber abusado de su pareja. El sindicado agresor sexual, con antecedentes penales por varios delitos, se atrincheró y atacó a balazos al personal policial, que estaba de civil y respondió la agresión. Hubo 70 disparos.

Dos efectivos resultaron gravemente heridos. El sargento Hernán Coll, finalmente, falleció. Churquina se salvó. Solo sufrió una fractura de costilla; el proyectil impactó en su chaleco antibalas.

Cuatro años después, el sargento, de 33 años y padre de un niño de cinco, murió en el lugar menos pensando. Fue atacado a balazos dentro de la comisaría 3a. de Open Door, en el partido de Luján.

Tiroteo en Luján: un policía muerto

Todo ocurrió ayer a la tarde. El agresor fue identificado por fuentes judiciales como Alex Romero, de 25 años. Había ido a la seccional policial para notificarse y cumplir con una obligación impuesta por la Justicia al estar imputado de amenazas, daño, lesiones y violación de domicilio. La denunciante es una joven de 26 años.

En la comisaría se enteró que tenía una orden de captura dispuesta por el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial de Mercedes a pedido de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°9 descentralizada de Luján.

Romero, según fuentes judiciales, había incumplido una medida de restricción perimetral: “Desobedeció la orden judicial. Primero pasó por la esquina de la casa de la denunciante y la hostigó. Después, siguió a la víctima tres cuadras hasta un gimnasio y le espetó: ‘si no hablas conmigo, te van a pasar cosas peores’”.

Entonces, la Justicia ordenó la detención de Romero “por desobediencia”. Al enterarse de que habían dispuesto su captura, el joven extrajo un arma de fuego de entre sus ropas y comenzó a disparar.

Churquina fue alcanzado por dos proyectiles en la cabeza. Un compañero del sargento, Agustín Larravide, repelió el ataque con su arma reglamentaria. Romero terminó muerto.

Los dos uniformados fueron trasladados al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján. Churquina llegó muerto. Larravide está fuera de peligro con una herida en su mano.

La causa quedó a cargo del fiscal German Pettoello, de la UFI N°10 descentralizada de Luján.

Neri Malcon Churquina tenía 33 años captura de redes

Churquina fue despedido en redes sociales por sus compañeros de la fuerza de seguridad provincial.

“Solo decirte QEPD [que en paz descanses] camarada. Neri Malcon Churquina fue asesinado en la localidad de Luján. El delincuente fue abatido, pero le costó la vida a este joven”, escribió una policía con 28 años de experiencia.

“Beso al cielo camaradas”, escribió otra persona en la red social Facebook.

La madre de Churquina, Patricia Vera, recibió varias condolencias en su perfil de Facebook y ella agradeció la mayoría de los mensajes.

Antecedente de un ataque dentro de una comisaría

Más allá de incidentes graves derivados de motines de detenidos en calabozos, hay pocos casos de ataques a balazos dentro de comisarías en los últimos años. Uno de los episodios con esas características en el conurbano ocurrió el 30 de abril de 2018, cuando un grupo disfrazado como si perteneciera a una brigada de investigaciones irrumpió en la Comisaría Distrital Noroeste 1a. de La Matanza. El objetivo era liberar por la fuerza a un narco que estaba bajo custodia en esa seccional.

El grupo que llegó esa madrugada a la dependencia policial tenía, según la Justicia, una clara división de roles y funciones. Parte de la banda, como se consignó. estaba vestida con ropas similares a las que usan las fuerzas de seguridad.

“Algunos de los sospechosos se quedaron afuera para resguardar la zona. Otros ingresaron en la seccional y efectuaron disparos contra el personal policial que se encontraba en la guardia”, se indicó en el expediente judicial de ese caso que llegó a juicio tres años después.

Para la Justicia no quedaron dudas de que el objetivo era matar a los uniformados de guardia. En el ataque fue herida de gravedad la sargento Rocío Villarreal, de 25 años en el momento del ataque, que “recibió al menos dos disparos, provocándole lesiones en el pulmón derecho, riñón derecho, hígado, diafragma, y lesión medular en vértebra número 12″. Se indicó en el expediente, además que, que la reacción del personal policial puso en fuga a los agresores, que no pudieron copar el lugar para liberar al narco que había planeado esa fuga.