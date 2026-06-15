Empieza el juicio con el que se busca develar el misterio de la desaparición de Loan Peña

ROSARIO.- Dos años después de que Loan Danilo Peña fuera visto por última vez en un naranjal del paraje El Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio, comienza este martes el juicio oral y público por su desaparición. El debate se desarrollará en el Escuadrón 48 de Gendarmería, ubicado en Perú y San Martín, en el barrio Libertad, de Corrientes. Son 17 los acusados que seguirán de forma virtual las audiencias, en un contexto particular, como dijo el fiscal Carlos Schaefer: el delito es continuado porque el niño, que ayer hubiese debido festejar sus 7 años con su familia, sigue sin aparecer.

Schaefer estimó que el proceso demandará unos seis meses para llegar a una conclusión. Es una proyección que marca el peso y la complejidad de un expediente que acumula más de 90 cuerpos, cerca de 200 testigos admitidos y dos causas acumuladas: una por la sustracción y ocultamiento del menor, y otra por el desvío sistemático de la investigación en los días que siguieron a la desaparición, el 13 de junio de 2024.

ultimo almuerzo de la familia de Loan archivo

“Las penas son altas para todos. Son entre 10 y 15 años de prisión; espero que estas personas tomen conciencia de esto. Además, el delito es permanente porque el menor sigue desaparecido”, apuntó. La otra fiscal del debate, Tamara Pourcel, anticipó el objetivo central del proceso: “Esperamos que alguno de ellos se quiebre y confiese”, dijo.

Schaefer también alertó públicamente sobre maniobras para obstaculizar el proceso. Advirtió que detectó intenciones de entorpecerlo, algo que no sorprende en una causa donde el pacto de silencio entre los principales imputados resistió dos años de instrucción. Ese silencio es, precisamente, uno de los principales objetivos que la fiscalía espera romper en el debate. Schaefer remarcó que no saber nada del paradero del menor “es una crueldad extrema para la familia, en primer lugar, y para toda la sociedad”.

Según el requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal, el niño no se extravió y siete de los imputados intervinieron de manera coordinada en su sustracción y posterior ocultamiento: Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña –tía del niño–, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, su esposo Carlos Pérez (exoficial de la Armada) y el excomisario Walter Maciel.

Operativos de rastrillaje y búsqueda de Loan Peña, el niño de 5 años que desapareció de la localidad de El Algarrobal, Corrientes Marcelo Manera / Enviado Especial

La reconstrucción que elaboraron los fiscales establece que durante el almuerzo del 13 de junio de 2024 en la chacra de Catalina Peña, abuela de Loan, Benítez, Ramírez, Millapi y Laudelina aprovecharon que el padre del niño y la anciana conversaban con Pérez y Caillava durante la sobremesa para apartar al menor usando la excusa de ir a buscar naranjas con los otros chicos. Laudelina convenció luego a la prima de Loan de regresar a la casa, de modo que los niños quedaron solos con los tres adultos que participaron en la sustracción.

La sospecha central es que para sacar a Loan del lugar se usó la camioneta Ford Ranger del matrimonio Pérez-Caillava, en la que se hallaron rastros odoríferos del menor. Horas después, el matrimonio viajó a Corrientes y a Chaco en otro vehículo. La hipótesis es que hicieron ese traslado con el niño.

Los fiscales sostienen que Maciel, que era jefe de la comisaría de 9 de Julio, montó un falso escenario de búsqueda e impartió medidas para entorpecer e imposibilitar el hallazgo. Uno de los indicios en su contra es que ordenó asentar en el libro de guardia que el llamado de Caillava a la policía había sido a las 16.15, cuando en realidad fue a las 15.37.

Audiencia juicio caso Loan Peña en el recinto de el auditorio de la facultad de derecho de la UNNE Joaquín Meabe

El segundo encubrimiento

Los otros diez imputados –Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio– llegaron a 9 de Julio después de la desaparición. Se presentaron como integrantes de una asociación contra la violencia infantil, cuando en realidad no lo eran. Mantuvieron contacto con testigos e imputados, incluso con los niños.

El fiscal subrayó la centralidad de su participación: “ ¿Por qué encerraron a los testigos en un hotel de 9 de Julio? ¿Quién los mandó, a los diez días de que desapareció Loan? Todas esas cosas queremos y esperamos poder saberlas ahora ”.

Las primeras tres jornadas del debate se realizarán hoy, mañana y pasado. Luego, el juicio continuará todos los miércoles y jueves. En esta primera semana se espera que las defensas planteen diversas nulidades con el objetivo de impedir que el proceso avance. La abogada María Belén Russo Cornara, que representa en la querella a los padres de Loan, advirtió que l a primera jornada será “intensa y extensa” por la cantidad de planteos que preparan los abogados defensores.

Desaparición de Loan en Corrientes. Loan Danilo Peña, de 5 años, desapareció el 13 de junio de 2024. Casa de Loan, María Noguera y José Peña Augusto Famulari

En las horas previas al inicio, la Justicia federal prorrogó las prisiones preventivas de los acusados detenidos, alojados en distintas cárceles federales del país y trasladados a Corrientes desde este lunes.

El antecedente inmediato más significativo del proceso fue la audiencia preliminar de febrero pasado, que dejó un sabor amargo para el Ministerio Público. El tribunal –integrado por Eduardo Belforte, Fermín Cereloni y Simón Bracco– fijó en esa instancia el 7 de octubre como fecha de inicio, una decisión que generó el rechazo inmediato de los fiscales y de los padres de Loan. Schaefer la calificó de “disparate”. El tribunal terminó por adelantar la fecha. María Noguera, madre del niño, dijo al salir de aquella audiencia: “Si es posible, queremos que el juicio empiece en una semana o dos”.

Dos de los imputados y, más adelante, un grupo de chicos entre los que está Loan Peña, en una imagen de los momentos previos a la desaparición incorporada al expediente www.fiscales.gob.ar

La esperanza del equipo fiscal es que en el juicio se rompa la eventual confabulación de los acusados. Es posible que jamás se pueda develar por qué Loan desapareció o dónde está. Pero lo que la fiscalía considera probado es que siete personas que estaban en la chacra de Catalina cumplieron distintos roles para sacar de allí al niño y ocultar la maniobra. Loan tenía 5 años cuando desapareció. Ayer cumplió siete.