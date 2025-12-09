Legislatura porteña: Pro se quedó con la vicepresidencia primera y Daniel Angelici se llevó una secretaría clave

Los 30 diputados porteños electos en los comicios del 18 de mayo juraron este mediodía en una sesión preparatoria en la que también se definieron las nuevas autoridades de la cámara.

Pese a la derrota electoral y su retroceso en el recinto, Pro conservará la vicepresidencia primera, que seguirá a cargo de Matías López.

El peronismo y La Libertad Avanza (LLA), los dos bloques más numerosos, se quedarán con las otras dos vicepresidencias, pero será el radical Daniel Angelici quien controlará una secretaría clave a través de un dirigente de su confianza.

Con la sesión preparatoria de este mediodía, se confirmó la nueva configuración de la cámara, en la que Pro quedará relegado como tercera minoría. El bloque será presidido por la exdiputada nacional Silvia Lospennato -luego de que el jefe de gobierno, Jorge Macri, desplazara de la conducción a Darío Nieto, exsecretario privado de Mauricio Macri- y contará con 11 integrantes, incluyendo a Facundo del Gaiso, de la Coalición Cívica. Los legisladores se reunieron, en la previa de la sesión, con el alcalde porteño.

Uno de los participantes de ese encuentro fue el exsecretario de Asuntos Públicos de la ciudad, Waldo Wolff, que juró como legislador en reemplazo de Hernán Lombardi, que permanecerá al frente del Ministerio de Desarrollo Económico. El exfuncionario le dio la espalda a la legisladora de Izquierda, Vanina Biasi, durante su jura, en la que reivindicó el derecho del pueblo palestino.

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, agradeció y diálogo con los nuevos legisladores que hoy asumen en la Legislatura de la Ciudad. Lo acompañaron la vicejefa Clara Muzzio, el Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny e integrantes del Gabinete. Prensa GCBA

Otro de los candidatos que no asumió su banca es Manuel Adorni (LLA), que será relevado por Marcelo Ernst. De todos modos, según confirmaron en el partido a LA NACION en la previa de la sesión, el jefe de Gabinete nacional se acercaría a la Legislatura para presenciar la jura del bloque violeta junto a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La bancada libertaria continuará liderada por Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la ciudad, y estará integrada por 13 diputados. Será, por los próximos dos años, la segunda minoría en el recinto, un crecimiento que le valió para quedarse con la vicepresidencia tercera del parlamento, hasta hoy en manos de Graciela Ocaña. El cargo lo ocupará el bullrichista Juan Pablo Arenaza, que había oficializado su salto al partido de Milei a fines de enero.

El bullrichista, Juan Pablo Arenaza, será el nuevo vicepresidente tercero de la Legislatura porteña

Las otras dos vicepresidencias quedarán a cargo de Fuerza por Buenos Aires (ex Unión por la Patria) -que tendrá bajo su dominio un tercio de la cámara- y Vamos por Más, el bloque que conforman Pro y la Coalición Cívica.

A pesar del predominio peronista en el recinto, la vicepresidencia primera seguirá bajo control del oficialismo local, en particular de Matías López, cuya continuidad en el puesto había sido puesta en duda en las últimas semanas. Según deslizaron fuentes parlamentarias a LA NACION, se había considerado la posibilidad de reemplazarlo con Gimena Villafruela, con quien compartió lista en 2023.

En tanto, el peronismo retendrá la vicepresidencia segunda, un puesto que -según pudo saber LA NACION- había pedido LLA durante las negociaciones por la aprobación del presupuesto porteño y el Régimen Penitenciario local, al igual que la presidencia de la comisión de Presupuesto.

El cargo, al final, quedará en manos de Juan Pablo Modarelli, que sucederá a Matías Lammens como autoridad pese a que el legislador seguirá en el recinto hasta 2027.

La presidencia del bloque, en cambio, no sufrirá cambios y seguirá en manos de Claudia Neira.

Uno de los puestos clave, sin embargo, se lo llevará el radical Daniel Angelici. Se trata de la Secretaría Administrativa -que controla los fondos parlamentarios- donde logró imponer al exsenador bonaerense de Pro Christian Gribaudo como reemplazante de Diego Pérez Lorguilleux.

Daniel Angelici junto a Martín Lousteau en la inauguración del Instituto Democracia Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

La influencia de Angelici en el parlamento local contrasta con el peso del bloque radical en la cámara. Tras no superar el piso en los comicios de mayo, la UCR no logró sumar nuevos representantes y tendrá apenas cinco legisladores propios comandados por Manuela Thourte. La bancada que llevará el nombre de Ciudadanos Unidos, el sello con el que Martín Lousteau logró ingresar a la Cámara de Diputados, será la quinta minoría.

La cuarta minoría, por su lado, quedará en manos del bloque Confianza y Desarrollo del que forman parte el exalcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta y sus legisladores afines -Guadalupe Tagliaferri y Emmanuel Ferrario-, y los representantes de Confianza Pública (de Graciela Ocaña) y el MID. La bancada tendrá siete miembros y estará liderada por Ferrario, que había ejercido como vicepresidente primero de la cámara durante la administración larretista.