En menos de dos minutos robaron las ruedas de tres automóviles en Lomas del Mirador

Menos de dos minutos les tomó a dos asaltantes robar las ruedas de tres vehículos estacionados en Lomas del Mirador. Los robarruedas actuaron a cara descubierta y quedaron grabados por las cámaras de seguridad de esa localidad de La Matanza. Aunque los rostros de los ladrones quedaron registrados en las imágenes, todavía no fueron detenidos por la policía.

Estos hechos forman parte del universo de casi 400.000 robos parciales de vehículos que se denuncian por año en la Argentina, según la estadística oficial elaborada por la entidad que agrupa al 90% de compañías de seguros del país.

Los nuevos robos ocurrieron durante la madrugada de ayer, a la 1.29, en la esquina de Eizaguirre y Necochea. Primero, los delincuentes aflojaron y quitaron los bulones de las ruedas de tres coches estacionados.

Entre los vehículos a los que les robaron las ruedas había un Peugeot 207 y dos Chevrolet Corsa. Cuando los asaltantes encontraban una tuerca de seguridad en alguna llanta recurrían a una maza y un cortafierros para partir el bulón mediante un golpe seco.

Este detalle demostraría que los malvivientes se movían con impunidad debido a que no les importaba que el ruido, eventualmente, hiciera despertar a algún vecino. La impunidad para los asaltantes quedó más expuesta cuando uno de los damnificados se acercó hasta un móvil de la Guardia Urbana de la Municipalidad de La Matanza y los tripulantes de la patrulla le respondieron que no podían intervenir porque eran empleados del municipio, no policías.

Luego, uno de los asaltantes levantaba a mano cada uno de los autos para hacer que la rueda, una vez liberada de los tornillos que la sujetaban al eje, cayera al asfalto. Al mismo tiempo, un cómplice se encargaba de levantar cada rueda y cargarla en un utilitario que tenía estacionado en la esquina.

Según las estadísticas oficiales, más de la mitad de los robos de ruedas se concentraron en territorio bonaerense; 11%, en la Córdoba, y 10%, en la ciudad de Buenos Aires, donde hubo 42.500 denuncias durante 2023.

Las zonas del conurbano donde se registró la mayor cantidad de los robos de ruedas fueron los partidos de La Matanza, Lomas de Zamora y Lanús, según el informe estadístico de las aseguradoras. Los robos de llantas y cubiertas denunciados en los total, en los tres partidos, llegó a 44.500 casos. En los 32 partidos del conurbano se denunciaron 159.900 robos parciales de vehículos. Mientras que en el resto de la provincia de Buenos Aires hubo 41.000 robos parciales.

Entre las aseguradoras reconocen que también existe una problemática típica del sector: el 8% de las denuncias que se reciben son falsas y el 20% corresponde a intentos de fraude contra las compañías de seguros.

Uno de los factores del aumento en la cantidad de robos de ruedas radica en la falta de insumos para la industria automotriz, que derivó en la escasa cantidad de repuestos y las dificultades para importar neumáticos, especialmente.

Esa extraña alquimia provocada por los vaivenes del mercado y la economía, sumada a la rentabilidad que los delincuentes obtenían al reducir cada rueda que robaban, provocó un crecimiento notable en la cantidad de robos.