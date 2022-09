Cómo evitar que te roben las ruedas del auto

La pugna entre los tres fabricantes locales de neumáticos (Bridgestone, Pirelli y Fate) y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna) mantiene en vilo a toda la industria automotriz. La producción se paralizó completamente y la escasez de cubiertas -que ya venía profundizándose desde principios del año- alcanzó un nuevo nivel, con el consiguiente impacto en los precios.

En este contexto de faltantes, los robos de ruedas vienen subiendo en el mercado, según admiten las propias compañías de seguros. “Las denuncias de robos de ruedas subieron entre 40 y 50% este año, contra un 25% de aumento de los robos de autos”, comparó Juan Ignacio Perucchi, gerente General de Libra Seguros, en diálogo con LA NACION. Si bien las compañías detectan un alto nivel de fraude en las denuncias (un 45% de los casos no existieron, explica el ejecutivo), el aumento de los casos preocupa al sector. “Hace más de un año que lo venimos viendo. El problema es que no se consiguen neumáticos para reponer, y los asegurados no quieren el dinero, porque si van al distribuidor oficial y no tiene el producto, se les devalúa”, describió.

Cuatro medidas para evitar que te roben los neumáticos

En este escenario crítico e incierto surgen dudas sobre cómo evitar el robo de los neumáticos en la vía pública. Más aún considerando que, en el caso de los neumáticos estándar, cambiar las cuatro ruedas del auto (si se consigue disponibilidad de los modelos correspondientes) equivale a una inversión no menor a los $120.000, en el caso de los rodados de 14 (los precios de cada cubierta arrancan en $30.000); y para medidas más grandes superan los $200.000 y pueden trepar más allá de los $500.000.

Estas son algunas medidas que pueden tomarse para minimizar el riesgo de un robo:

1. Estacionar en lugares con control y transitados

Este sea posiblemente el consejo con más sentido común, pero a veces difícil de concretar por falta de alternativas. Cuando toca dejar el auto en la calle, fuentes del rubro aconsejan elegir lugares transitados, iluminados, y de ser posible con cámaras de seguridad cerca, como por ejemplo la entrada de un edificio o un hotel.

2. Usar tuercas antirrobo

Lo especial de estas piezas es que para aflojarlas hay que usar una llave especial que viene con el kit y que, en principio, sólo el dueño del vehículo tiene.

Uno de los consejos que dan para prevenir el robo de neumáticos es asegurar las llantas con tuercas antirrobo.

En las gomerías y sitios de venta online se venden en juegos de cuatro unidades y se sugiere colocar una en cada rueda. Las de industria nacional valen entre $4000 y $8000; las importadas -de una aleación más dura- entre $12.000 y $16.000. Aunque sí se pueden sacar requieren de más tiempo y herramientas, lo cual hace que el vehículo pierda, al menos parcialmente, el atractivo. Otra sugerencia de sitios especializados de autos es comprar juegos e intercambiarlos en cada rueda para dificultar incluso más el robo.

3. Asegurar la rueda de auxilio

Las camionetas que tienen la rueda de auxilio en el exterior son blancos expuestos, ya que su acceso es presuntamente más fácil que el de las ruedas en uso. Sin embargo, si se sujeta el neumático con una cadena, su atractivo inicial puede desactivarse.

En un contexto de escasez y suba de precios, el nivel de criminalidad también se dispara.

4. Instalar alarmas en el auto

Esta tecnología puede ser de las más útiles porque, además de emitir un ruido molesto y delatador, hay ciertos sensores directamente conectados a las ruedas que, en paralelo, mandan un mensaje al celular del propietario y a la policía.

5. Tener un seguro con una cobertura acorde

Es necesario revisar los detalles de lo que ofrece cada póliza, para asegurarse de que el seguro que se está adquiriendo asume responsabilidad frente a este tipo de delito, ya que no es siempre el caso. Lo que es más, a veces dicen cubrirlo pero tienen límites en la letra chica, de manera que puede ser que solo se hagan cargo de un neumático, o solo puedan actuar en el caso de “robo total”, que alude al robo del vehículo entero.

Agregado a esto está la sospecha del fraude, que hace que las aseguradoras duden de la veracidad de los robos denunciados. Para esto es importante registrar en la mayor medida posible toda la evidencia a disposición, desde fotos y videos disponibles del robo, y testimonios de testigos.