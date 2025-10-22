Encontraron el cuerpo de un hombre en el río Negro e investigan si se trata de un joven de 20 años que desapareció en Viedma

Un misterioso caso puso en alerta a las autoridades de la localidad de General Conesa, en la provincia de Río Negro tras el hallazgo del cuerpo de un hombre a la orilla del caudaloso río Negro, que aun no pudo ser identificado y del cual se desconoce la causa de su muerte.

El cadáver fue hallado este martes por efectivos de Prefectura Naval Argentina en el kilómetro 58 del mencionado afluente, en las cercanías de la balsa de Guardia Mitre, en medio de un rastrillaje tras dos denuncias de desaparición y búsqueda de persona, que no estarían relacionadas entre sí, según informó Diario Río Negro.

Una vez rescatado el cuerpo fue derivado a la morgue local para realizarse la autopsia pertinente y poder identificar el causal del deceso y la identidad de la persona.

El rastrillaje en la zona había sido ordenado por la fiscalía local tras iniciarse los operativos para encontrar a Carlos Alberto Tomasini, un joven de 20 años que fue denunciado como desaparecido por su familia, el 8 de octubre. El joven oriundo de Viedma, fue visto por última vez en esa fecha tras salir de su casa en el barrio San Martín.

Carlos Alberto Tomasini, de 20 años, fue visto por últimas vez el 8 de octubre

Por otro lado, existe una denuncia que se corresponde con una causa de “abigeato”, es decir un hombre que se dedicaba al robo de ganado, que había caído preso y que se escapó a través del río y se desconoce su paradero.

No obstante, en el río Neuquén fue hallado otro cuerpo a la altura de San Patricio del Chañar. Según precisó el mismo medio rionegrino, se habría confirmado que la descripción de esta persona coincidiría con la de un hombre que fue denunciado como desaparecido en Neuquén.

Según trascendió, el cadáver yacía en una zona de difícil acceso en un lugar conocido como Puesto Salamanca. "El cuerpo fue trasladado a la morgue Judicial de Neuquén para la respectiva autopsia en el día de mañana", indicó el comisario Emilio Díaz en diálogo con el mencionado diario.

Cabe señalar que las características del cuerpo coinciden con el hombre de 44 años que había desaparecido en este mismo rio el lunes 20 de octubre, pero aun falta que la familia reconozca el cuerpo.