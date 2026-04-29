Fuego y muerte en Colegiales: detuvieron a una mujer por matar a su pareja e incendiarle el departamento

El cadácer fue encontrado cuando personal de Bomberos de la Ciudad apagaba un incendio en un departamento de un octavo piso de un edificio de Colegiales. La víctima, un hombre de 76 años, estaba tendida en el piso y, a simple vista, tenía un fuerte golpe en la cabeza. Junto con el cuerpo había una pistola. Primero se pensó que se había tratado de un suicidio, pero con el correr de las horas se determinó que Pedro Arhancet había sido asesinado y el homicida había iniciado el fuego para intentar ocultar el plan criminal y desviar la investigación.

Detrás del incendio y del asesinato habría estado la la pareja de la víctima, una mujer trans de 36 años. La sospechosa fue detenida un día después del hallazgo del cuerpo en un departamento de Palermo, donde se había mudado pocas horas antes.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la Policía de la Ciudad. La sospechosa, cuya identidad no fue suministrada, fue indagada por el juez nacional en lo criminal y correccional Martín Peluso. La investigación está a cargo de la fiscal María Eugenia Sagasta, con la colaboración de detectives de la División Homicidios de la fuerza de seguridad porteña.

“En la madrugada del jueves de la semana pasada, personal de la comisaría 13C de la Policía de la Ciudad, del Escuadrón de Bomberos de esa fuerza y del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) concurrió a un edificio situado en Moldes al 1100 por un incendio que se desató en uno de los departamentos del octavo piso. Cuando los bomberos del Destacamento 5 de Belgrano apagaron las llamas encontraron el cuerpo de Arhancet. El hombre estaba tendido en el piso de una de las habitaciones, con un golpe en la cabeza y una pistola a su lado. Además, el resultado preliminar de la autopsia develó que, al momento del incendio, el hombre llevaría varios días muerto, aunque aún no se pudo establecer la causa de la muerte, a la espera de estudios complementarios”, informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.

Los vecinos de la víctima le comentaron a los investigadores que Arhancet vivía desde hace seis años con una mujer trans y dos perros raza pitbull.

Y, los testigos, agregaron que el día anterior a que se desatara el indendio, la pareja de la víctima se había mudado. Los vecinos dijeron haberla visto irse en un vehículo dedicado a los fletes.

“Personal de la División Criminalística de la Policía de la Ciudad analizaron las cámaras de seguridad del edificio y del Centro de Monitoreo Urbano (CMU). En ese contexto se pudo identificar el vehículo utilizado para la mudanza y obtener la dirección donde se había trasladado la mujer. También, las filmaciones revelaron que, la noche del incendio, alrededor de la 1.30, una persona ingresó en el edificio a través de la cochera y, se retiró cerca de una hora después”, sostuvieron en www.fiscales.gob.ar.

Finalmente, el viernes a la noche, tras varias horas de vigilancia en en las cercanías de un edificio situado en la avenida Scalabrini Ortiz al 1100, en Palermo, donde se había mudado la pareja de la víctima, detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad detuvo a la sospechosa.

Según fuentes de la Policía de la Ciudad, la víctima tenía una herida de arma blanca en el vientre y un disparo de arma de fuego en la sien. El cuerpo se hallaba en descomposición y la muerte databa de 90 horas con anterioridad al hallazgo.

En los próximos días, el juez Peluso definirá la situación procesal de la mujer detenida.