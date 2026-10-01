Encontraron muerta a una niña de 11 años en Berazategui: detuvieron a cuatro familiares por “abandono de persona”

Este miércoles por la tarde en la localidad quilmeña de Berazategui efectivos de la policía bonaerense fueron alertados por la muerte de una niña de 11 años dentro de su domicilio. La víctima fue hallada ahorcada en el baño por uno de sus familiares, que la desató y dio aviso al servicio de emergencias del 911. Por el hecho, fueron detenidos la madre, una abuela y dos tíos de la menor, acusados por abandono de persona.

Los efectivos de la DDI de Quilmes, indicaron fuentes de Seguridad bonaerense a LA NACION, constataron presentaba golpes en distintas zonas de la espalda, signos de hemorragia interna y lesiones compatibles con posible abuso sexual de antigua data.

Los objetos secuestrados en el allanamiento PBA

A partir de estos hallazgos, la Unidad de Flagrancia Fiscal a cargo de Gabriela Mateos dispuso un allanamiento de urgencia en el domicilio ubicado en calle 19, entre 115 y 116, en el que se secuestraron 11 teléfonos celulares y una mochila de la víctima.

Además, se decidió que la SDDI Berazategui se hiciera cargo de la investigación y detuvieron a la madre de la menor, identificada como Rocío Aldana Pereira; a una abuela, Mónica Villalba; y a dos tíos, Enzo Alejandro Sánchez (quien presenta antecedentes penales) y Carlos Ezequiel Pereira. Todos quedaron imputados en la carátula que primero fue “investigación por muerte” y luego “abandono de persona y posterior muerte”.

La fiscal también certificó que en el lote donde residía la víctima existen tres edificaciones distintas habitadas por sus familiares, quienes no aportaron data clara sobre cómo ocurrió el deceso. Ante ello, Mateos ordenó el allanamiento —con intervención de la División Casos Especiales de Policía Científica y colaboración del CP Berazategui— y el secuestro de los elementos que se encontraban en la casa. Sin embargo, no se descartan futuras detenciones ni modificaciones en el expediente.

Uno de los tíos de la niña, que cuenta con antecedentes penales PBA

Condena por abuso sexual

Un hombre de 29 años fue condenado este miércoles a 12 años de prisión de cumplimiento efectivo por abusar sexualmente de dos mujeres, producir y tener material de abuso y explotación sexual infantil, y amenazar a dos personas. La investigación, desarrollada en Salta, se inició a partir de la denuncia de la hermana de una menor, que había advertido que la adolescente mantenía contacto a través de las redes sociales con un hombre mayor.

El acusado, que se desempeñaba como profesor de música, reconoció los hechos en un juicio abreviado. El juez del distrito Centro de Salta, Leonardo Feans, homologó el acuerdo alcanzado entre las partes y le impuso una pena de 12 años de prisión efectiva. Además, ordenó la incorporación de su registro de ADN al Banco Nacional de Datos Genéticos.

Luego de que la hermana de la menor descubriera los contactos que la adolescente tenía con un hombre mayor, los investigadores reconstruyeron el vínculo y detectaron una modalidad que luego se repitió en otro de los hechos incluidos en la acusación.

Según surgió de la investigación, el condenado le proporcionó psicofármacos a la menor y la incitó a consumirlos; luego aprovechó el estado de vulnerabilidad generado para abusar sexualmente de ella. El episodio tuvo una particularidad que agravó la imputación: el hombre registró el abuso en un video. Posteriormente, ese material audiovisual fue enviado al teléfono de la víctima.

La investigación permitió establecer no solo la existencia del abuso sexual, sino también la producción de material de abuso y de explotación sexual infantil agravada por la participación de una menor de 13 años.