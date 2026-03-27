Fallo inédito: prisión preventiva por recibir el dinero que ladrones obligaron transferir a víctimas de un violento robo

No estuvieron en la escena del violento robo. Pero para la Justicia, Karina Villalba y Leonardo Zapata fueron partícipes necesarios del plan criminal. En un fallo inédito, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón confirmó la prisión preventiva para los dos sospechosos, quienes en la madrugada del 6 de enero pasado recibieron en sus cuentas bancarias y billeteras virtuales el dinero que una banda de ladrones le obligó transferir a las víctimas de un robo.

Así lo informaron calificadas fuentes judiciales. El fallo que confirma la prisión preventiva fue firmado en las últimas horas por los jueces Diego Grau y Fernando Bellido, integrantes de la Sala I del citado tribunal de alzada.

“Debemos señalar que no resulta la participación presencial en los hechos investigados lo que se le atribuye a los aquí imputados, sino su rol como partícipes necesarios al aportar sus números de cuentas bancarias y de billeteras virtuales a las que se transfirió dinero en pesos y dólares desde las cuentas de las víctimas, para luego ellos girarlo por mismo mecanismo hacia la cuenta de Mauro Damián Garita [uno de los delincuentes que participó del robo]”, sostuvieron los magistrados Grau y Bellido en el fallo, al que tuvo acceso LA NACION.

El robo por el que Villalba y Zapata fueron imputados ocurrió en horas de la madrugada del 6 de enero pasado en una propiedad de Castelar, en el partido de Morón. El golpe comenzó a las 3, cuando Garita y otros cuatro delincuentes [que por el momento no fueron identificados] irrumpieron en la casa de P. B. y G. S., un matrimonio que dormía en su habitación.

Los ladrones ingresaron en el inmueble después de romper las rejas de una ventana. Despertaron al matrimonio, que fue amenazado con armas blancas. Los delincuentes exigieron dinero y joyas. Revolvieron toda la casa.

Se apoderaron de 800.000 pesos, dos teléfonos celulares iPhone, notebook Aplee, una cafetera, un aparato de TV, una cafetera expreso y un microondas, que cargaron en el auto de las víctimas, un Citröen C3 blanco.

Pero antes de irse con el botín, los delincuentes obligaron a P. B. y G. S. abrir sus cuentas bancarias y billeteras virtuales para transferir dinero: 8500 dólares y 3.000.000 de pesos. También les hicieron sacar un préstamo de $2.057.00 en Mercado Pago.

“Se trata de un nuevo modus operandi de los delincuentes. Ya se conforman con el dinero que puedan encontrar en una casa o ‘debajo del colchón’. Saben que mucha gente no retira el dinero de sus cuentas o billeteras bancarias, entonces obligan a hacer transferencias”, dijo a LA NACION un funcionario judicial al tanto de la causa.

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Durante el robo y mientras obligaban a las víctimas a transferir el dinero, Garita se comunicó con Villalba y Zapata, según se desprende del expediente judicial.

“A las 4 me llamó Garita, que es mi compañero de trabajo, que es chofer como yo, que no sabía que hacía estas cosas [roba]. Sabía que era prestamista, el hermano es también prestamista, y me dijo que a él le debían plata y me preguntó si tenía una cuenta en dólares. Yo le dije que no sabía usarla, que tenía una cuenta de Mercado Pago y él me explicó ahí donde tenía que entrar. Le pasé el alias y nada más. Él me dijo que me daba 1.000.000 de pesos por hacerle este favor. Yo ni en pedo sabía de dónde venía la plata, sino no hacía eso”, sostuvo Zapata en su declaración indagatoria.

En el fallo, los jueces Bellido y Grau recordaron que a partir de la información obtenida durante la “apertura” del teléfono celular de Zapata se observaron comunicaciones entre él y Garita a las 4.16, 6.11, 13.44, 13.53 y 13.54 del 6 de enero pasado.,

“En ese mismo sentido, se pudo identificar comunicación mediante la aplicación WhatsApp entre Zapata y Garita en la franja horaria en que ocurrió el robo, donde el delincuente le dijo que tiene que ser una cuenta en dólares y al responder el imputado que no tiene, le explicó como abrir una. Para finalmente pasarle su alias. Luego de ello, y ya abierta la cuenta en dólares, en otro audio de la conversación se desprende como Garita le informa a Zapata que le van a ingresar ‘8 lucas verdes’. Así, de lo emergente en dichas constancias se puede inferir que durante la ocurrencia de los sucesos, Zapata mantuvo una fluida conversación con Garita. Finalmente se desprende de la conversación correspondiente al 11 de enero pasado, posterior a los hechos materia de investigación, que Garita le dijo que va a ver ‘si hoy o mañana salgo a hacer algo’”, explicaron los jueces al fundamentar la participación de Zapata.

Villalba en su indagatoria admitió que “ese día” [por la madrugada del 6 de enero pasado] recibió dinero en su cuenta del Banco Nación.

“Hubo un dinero que si llegó a mi cuenta del Banco Nación, primero me llegaron $300.000, el día no lo sé, como no me anda bien Internet al rato me llegaron $400.000, que yo lo pasé a otra cuenta porque a mí me viven sacando dinero todos los meses, que no se ni de qué son y los denuncié. Este dinero yo nunca me fije de quien vino, porque yo en eso soy medio ‘lela’“, dijo la imputada.

En el fallo, los jueces Grau y Bellido recordaron chats entre Villalba y Garita con posterioridad al robo donde la imputada le recrimina a que nunca le pagaron y que los “cubrió” a todos.

Entonces, los magistrados, sostuvieron: “En este orden de ideas, resulta que, con el plexo probatorio reunido hasta el momento, visto el estado de la investigación, sin perjuicio de lo que pueda surgir con el avance de la misma, podemos concluir en la probable participación necesaria, penalmente culpable de los encausados en los sucesos que se le atribuyen. Debe en ese orden decirse que las versiones brindadas por los encausado se enfrentan con la prueba que acredita el conocimiento previo de éstos respecto del accionar ilícito de Garita, y su colaboración, indispensable para la consumación, al menos de dicha parte del ilícito”.

Los jueces Bellido y Grau no solo rechazaron las apelaciones al dictado de la prisiones preventivas, sino también confirmaron las resoluciones de primera instancia donde se denegaron el pedido de excarcelación.