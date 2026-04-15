Detuvieron a un policía bonaerense que integraba la banda que asaltó y golpeó a un juez

Un policía bonaerense fue detenido por integrar una banda de delincuentes que se dedicaba a cometer entraderas en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Una de las víctimas del grupo de ladrones fue el juez de Garantías de Morón, Jorge Rodriguez, asaltado en diciembre pasado.

Si bien el policía fue apresado en su casa, los investigadores también allanaron la comisaría de Villa Madero, donde se desempeñaba el uniformado.

Debido a que, según los responsables de la pesquisa, existiría una supuesta connivencia con el jefe de la seccional, los responsables de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial desplazaron al titular de la dependencia.

En los allanamientos, los detectives secuestraron cuatro celulares, uno de los cuales habría sido robado al magistrado; una escopeta calibre 12/70, una pistola calibre 9 mm y una cantidad no determinada de dólares.

La detención del policía resultó el corolario de una investigación que comenzó el 17 de diciembre pasado cuando un grupo de al menos cinco ladrones sorprendió al magistrado mientras estaba en su casa. Los malvivientes golpearon al magistrado, lo maniataron y revolvieron la casa.

Luego de apoderarse de los objetos de valor del juez, los delincuentes huyeron en un automóvil que tenían de apoyo.

A partir de la denuncia realizada por el magistrado, la fiscalía de La Matanza convocó a detectives de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.

Como primer acto de la pesquisa, los policías comenzaron a analizar las comunicaciones de los celulares en la zona del robo y revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad.

Con esos elementos sumados a una serie de entrevistas a varios testigos, los policías lograron identificar a los integrantes de la banda que se dedicaba a cometer entraderas.

Cuatro meses después del asalto, los investigadores obtuvieron los nombres de todos los sospechosos, presentaron las pruebas ante el titular de la fiscalía N° 11, que ordenó 15 allanamientos.

Durante los operativos, los investigadores encontraron armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, equipos de comunicación y elementos utilizados por los integrantes de la banda.

Dos de los objetivos que allanaron los detectives estaban vinculados con el sargento Nahuel Bazán, quien se desempeña en la brigada de calle de la comisaría de Villa Madero. Uno de los inmuebles allanados fue la casa del uniformado, situada en Laferrere y el otro fue la seccional de Villa Madero, en La Matanza.

A partir de los indicios recopilados por los investigadores sumados a los elementos secuestrados en el allanamiento en su casa, los responsables de la pesquisa se abocaron a avanzar sobre el grado de responsabilidad dentro de la organización criminal investigada.

El sargento Bazán se convirtió en el segundo policía bonaerense en actividad detenido este año en La Matanza por su participación en delitos.

El 14 de marzo pasado fue apresado el policía Matías Vizgarra, quien se desempeña en la sede de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), en Ciudad Evita.

Vizgarra fue acusado de ser el presunto autor material de homicidio del docente y chofer de una aplicación de viaje, Cristian Pereyra, de 39 años, ocurrido en la autopista Presidente Perón a pocos metros del cruce con la Ruta 3. La víctima alcanzó a decirle a los policías que lo habían asaltado y que se llevaron su Chevrolet Corsa.

El vehículo fue hallado en la esquina de Coronel Espejo y El Airampú, a diez cuadras de la dependencia en la que se desempeña el sospechoso. A revisar el listado de viajes realizados por la víctima, los investigadores determinaron que el último pasajero había sido el policía Vizgarra.