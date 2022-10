Escándalo. La declaración de un comisario retirado encendió una guerra de acusaciones políticas por el crimen de Blas Correas

escuchar

CÓRDOBA. El exministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, no declarará hasta dentro de un mes en el juicio por el crimen del adolescente Blas Correas a manos de policías. Pero sí usó sus redes sociales para responder a las explosivas declaraciones del comisario mayor retirado, Gonzalo Cumplido, quien ayer declaró como testigo y afirmó que era “víctima de un complot político, policial y judicial” y desnudó la falta de reacción y de apoyo a la familia de la víctima por parte de las autoridades provinciales.

A través de su cuenta de Twitter, Mosquera, actual legislador provincial –asumió después de haber renunciado a su cargo, hace un mes y medio– trató a Cumplido de “infame difamador” y calificó sus dichos de “falsos y misóginos”.

“Expreso mi repudio ante las declaraciones de carácter falsas, misóginas, del infame difamador que tuviera a su cargo la jurisdicción y a los responsables que acribillaron a Valentino Blas Correas, que afectan la honorabilidad de las personas y del Poder Judicial”, escribió en su red.

Y agregó: “La calumnia, la injuria, la difamación, son como la moneda falsa, las acuñan los delincuentes y las hacen circular los honestos”. Hizo propia la frase de un dirigente socialista: “Para hacer política he debido de echar mi honra a los perros”.

Expreso mi repudio ante las declaraciones de carácter falsas, misóginas, del infame difamador que tuviera a su cargo la jurisdicción y a los responsables que acribillaron a Valentino Blas Correas, que afectan la honorabilidad de las personas y del Poder Judicial. — Alfonso Fernando Mosquera (@alfonmosquera) October 27, 2022

Ayer, Cumplido dijo: “Me voy a arrepentir toda la vida de haber acudido a un despacho alternativo que Mosquera tenía en la avenida Castro Barros”, admitió. Aclaró que no quería repetir las palabras del exministro porque le generaba “bronca e impotencia”. Pero la madre de Blas, Soledad Laciar, le pidió, como querellante, que las recordara.

Añadió entonces que desde el Ministerio de Seguridad le pidieron que se tomara licencia hasta fin de año y que luego aceptara un nuevo cargo. Su respuesta, según aseveró, fue que no se iba a “ir a ningún lado”. “Me voy a ir con retiro voluntario. Ustedes no tienen dignidad”, les respondió.

La audiencia de declaración de Mosquera se postergó para el 22 de noviembre porque el legislador ahora viaja al exterior.

El crimen de Blas fue cometido la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando el adolescente se trasladaba en un Fiat Argo junto a cuatro amigos y, al llegar al barrio Colinas, en el sur de la capital cordobesa, evadieron un control policial porque el conductor se asustó al ver que uno de los policías había desenfundado un arma.

Dos efectivos dispararon contra el rodado y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Blas, quien murió.

Por el homicidio se encuentran acusados el cabo primero Lucas Damián Gómez, de 37 años, quien, según la fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria, y el cabo primero Javier Catriel Alarcón, de 33, quien disparó en dos oportunidades.