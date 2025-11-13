“Escudo por la Infancia”: allanaron la casa de un jugador de Unión de Santa Fe por una causa de pedofilia

Por orden de la Justicia, la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, en el marco de una investigación por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI), fue allanada la casa del futbolista Cristian Tarragona, quien actualmente juega en Unión de Santa Fe.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la investigación. El operativo, realizado en una propiedad del barrio Alto Verde, se dio en el marco del denominado operativo Escudo por la Infancia, de la que participa el fiscal José Suasnabar.

“Se hicieron dos allanamientos [en las últimas horas]. En los dos procedimientos se secuestraron de material que puede ser valioso para la investigación: elementos informáticos que serán peritados”, sostuvo el director de Investigaciones del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Rolando Galfrascoli, sin dar detalles de la investigación.

Según pudo saber LA NACION de fuentes de la investigación, el domicilio de Tarragona coincide con la activación de una dirección IP involucrada en la investigación por tenencia de MASI.

El operativo estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones de Santa Fe

“En principio, el sospechoso no sería el futbolista, sino alguien de su círculo íntimo, quien tuvo acceso a la computadora que activó la señal de alerta”, dijeron las fuentes consultadas.

Tras el procedimiento, el Club Unión de Santa Fe publicó en su perfil de X un comunicado de prensa donde se informó: “El operativo -que tuvo como objetivo la verificación técnica de un dispositivo electrónico- se desarrolló con total normalidad. Tanto el jugador como su familia mostraron plena predisposición y colaboración con las autoridades intervinientes”.

Y se agregó: “Desde la institución destacamos la actitud responsable y transparente del futbolista y, asimismo, según manifestaron las autoridades presentes, tanto por la forma en que se desarrolló el procedimiento como por los motivos del mismo, la situación no reviste gravedad para el jugador”.