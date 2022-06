Está “estresado”. La defensa de un homicida logró que se postergue el comienzo del juicio con una insólita excusa

Gabriel Castro debía presentarse hoy ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Lomas de Zamora para el comienzo del juicio en su contra por el asesinato de Rodrigo Rubén González. Pero la audiencia debió cancelarse porque el acusado no se presentó. La defensa esgrimió una insólita excusa para fundamentar la postergación del arranque del debate: el acusado está “estresado”, dijeron.

Castro afronta cargos por “robo agravado en tentativa en concurso real con homicidio criminis causae”. Lo acusan de haber disparado al aire, durante un intento de robo ocurrido en agosto de 2019, y matar a un vecino que participaba de una fiesta de cumpleaños. Por este delito podría recibir una pena que va de 10 a 25 años de prisión.

Fuentes judiciales informaron que la audiencia fue suspendida por un pedido de la defensa del imputado, que presentó un certificado médico que dio por acreditado que el acusado había estado internado por “un pico de estrés” y que no podía presentarse ante el juez.

“Nos acaban de avisar de la fiscalía que el juicio se suspende, ya que el abogado que representa a Castro presentó un certificado médico indicando que ‘por estrés’ no puede comparecer a la audiencia. Por este motivo, no sabemos cuándo será la designación de una futura fecha de comienzo de audiencia”, expresó el hermano de la víctima en sus redes sociales.

Rodrigo Rubén González

Desde la familia de Rodríguez expresaron su “bronca e indignación”. Consideran que se trata de una “artimaña para dilatar el juicio”. Además, estiman que hay pruebas contundentes para que el acusado reciba la máxima condena.

Los hechos

En la noche del sábado 17 de agosto de 2019, pasadas las 21, Castro trataba de robar un auto en la calle Iriarte al 800, en Temperley. Pero al no lograr su cometido, fue hasta la vuelta y llegó a la puerta de un inmueble donde se realizaba una fiesta de cumpleaños.

Al ver que una persona se bajaba de un vehículo, el delincuente efectuó varios disparos al aire. Uno de los proyectiles atravesó una de las ventanas e impactó en el pecho de Rodrigo Rubén González, que se encontraba en la planta alta de la casa.

Mientras que el agresor escapó corriendo, González fue trasladado de urgencia al hospital Gandulfo, de Lomas de Zamora, donde fue operado. Murió horas después a raíz de las lesiones sufridas.

“Fueron dos balazos, uno pegó en la pared y el otro, en el tórax”, dijo en su momento Soledad, cuñada de la víctima, quien sostuvo: “Evidentemente, el delincuente no estaba en sus cabales. Un loco. No sé si estaba drogado, no tiene lógica ni sentido lo que hizo”.

Gabriel Castro, el asesino de Rodrigo Rubén González

Tras el crimen, la fiscalía solicitó la colaboración de la población para localizar al acusado del crimen de González. Se difundió un identikit del sospechoso y algunas fotografías tomadas de una filmación de una cámara de seguridad, que también se dio a conocer.

En ellas se veía al acusado vestido con un buzo canguro color rojo y con un arma en la mano que corría tras haber efectuado disparos luego del intento de robo del auto.

Castro fue arrestado el 30 de agosto de 2019 por efectivos de la División Casos Especiales de la Policía Bonaerense cuando salía de un domicilio ubicado en la Caracas al 6300, en Isidro Casanova.

El imputado fue interceptado por los agentes cuando se disponía a subir a un vehículo y, por orden del fiscal de instrucción, se procedió a su arresto y al allanamiento de la vivienda.

“Rodrigo era hincha de Racing, una excelente persona, era la alegría de la familia, tenía una chispa y una luz que nadie tenía en la familia”, recordó su cuñada tras el crimen.