Estaba de vacaciones con sus hijos en Pinamar y pagaba con una app que generaba comprobantes de pago falsos

Un hombre que estaba de vacaciones en Pinamar con sus dos hijos de 10 y 12 años fue detenido, acusado de haber cometido una serie de estafas en un balneario, un parador de playa, un hotel y un restaurante por un total de casi $6 millones. Se comprobó que utilizaba una aplicación para fabricar las constancias falsas de transferencias con billeteras virtuales.

La Unidad Funcional de Instrucción N°5 Descentralizada de Pinamar concretó en las últimas horas la detención de Sebastián Biancardi, que desde fines de diciembre pasado estuvo en la ciudad balnearia en un plan de vacaciones con sus dos hijos en el que contrató servicios, comidas y afrontó gastos que, aparentemente, no pagó.

La primera denuncia, según confirmaron fuentes policiales, fue radicada por el dueño del parador Neruda, de Cariló, que afirmó que Biancardi le había exhibido un comprobante del pago de más de $1,5 millones por 13 días de alquiler de una carpa que resultó ser trucho. Hizo lo mismo con más de $900.000 en el bar del parador.

El denunciante constató el fraude al realizar la conciliación de ingresos, que demostró que no se había acreditado el pago.

Sebastián Biancardi

El Ministerio Público Fiscal solicitó la detención del acusado, quien en ese momento se encontraba en el restaurante De Muru. En la dependencia policial, la gerente de dicho comercio se acercó y denunció que Biancardi gastó más de 600.000 pesos en cuatro comidas y siempre presentó comprobantes que resultaron ser falsos.

Se realizó un allanamiento en el hotel San Remo, donde el acusado y sus hijos se encontraban alojados. Allí los efectivos secuestraron un celular y documentación.

Durante ese operativo se sumó una nueva denuncia: la encargada del hotel refirió que para el hospedaje también había mostrado comprobantes truchos por un monto total de 3.350.000 pesos.

Biancardi quedó detenido por el delito de estafas reiteradas. Los menores fueron puestos a resguardo y un familia se acercó para cuidarlos.