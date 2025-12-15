Estaba en libertad condicional por un homicidio y ahora lo acusan de ejecutar a sangre fría a un joven

En medio de la discusión en el barrio Mitre, en Saavedra, Juan José Gómez, apodado Chema, espetó: “Esto se soluciona de esta manera” y comenzó a disparar con una pistola 9 milímetros. Primero fueron dos disparos. Después, otros cuatro “para rematar” a la víctima, Vittorio Moreno, de 27 años. Acto seguido, junto con dos cómplices, se subió a un auto y escapó. Las cámaras de seguridad los ubicaron después en la villa Melo, en Vicente López.

En el momento del crimen, el 12 de septiembre pasado, Chema Gómez, de 29 años, estaba en libertad condicional. En 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N° 9 lo había condenado a la pena de 12 años de prisión por un homicidio ocurrido, un año antes, en el mismo lugar donde mató a Moreno: el Barrio Mitre, en Saavedra.

Juan José Gómez, alias el Chema, fue detenido y procesado por un homicidio ocurrido en el Barrio Mitre, en Saavedra

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Por el homicidio de Moreno, además de Chema Gómez, están detenidos su hermano, Leonardo, apodado Cheche y Federico Fernández Coffa.

La investigación que llevó tras las rejas a los sospechosos estuvo a cargo del fiscal José María Campagnoli y detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

La tarde del 12 de septiembre pasado, los sospechosos llegaron a la escena del crimen en un Peugeot 208 blanco sin chapa patente.

“A esta altura, sin perjuicio de la dificultad de recabar testimonios de quienes pudieran presenciar el hecho, probablemente por temor a represalias por parte de personas vinculadas a los imputados que se domicilian y frecuentan todas ellas el mismo Barrio Mitre, como también por la animadversión manifiesta hacia el personal de las fuerzas de seguridad, entiendo acreditado con la precariedad que este estadio procesal requiere, que [Juan José] Gómez fue la persona que bajó del Peugeot 208 blanco, junto a otra persona aún no individualizada, que se internaron en el Barrio Mitre y terminó con la vida de Moreno, utilizando para ello un arma de fuego calibre 9 milímetros que no pudo ser habida, con la cual disparó varios tiros, impactando contra la humanidad de la víctima cuatro de ellos. Y que ese rodado, con el que llegaron al barrio y se retiraron luego de los disparos, era conducido por Fernández Coffa”, sostuvo el juez nacional en lo criminal y correccional Santiago Bignone en la resolución donde procesó con prisión preventiva a Chema y Fernández Coffa, decisión confirmada por los magistrados Juan Cicciaro y Ricardo Pinto, integrantes de la Sala VII de la Cámara del Crimen.

Cheche Gómez fue el último en ser detenido la semana pasada y en los próximos días se definirá su situación procesal.

Los tres sospechosos del homicidio en Barrio Mitre, en Saavedra

Según explicó el juez Bignone al fundamentar el procesamiento de Chema Gómez y de Fernández Coffa, las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) del gobierno porteño y del sistema de seguridad de la Municipalidad de Vicente López fueron clave para identificar a los sospechosos.

“La verdad es que todo lo que me están imputando tanto la familia Morales [la víctima del homicidio por el que fue condenado en 2017 era de apellido Morales] como los Moreno es absoluta mentira y venganza en mi contra porque logré estar en libertad condicional en el trámite de mi condena anterior. Los Moreno y los Morales son familias amigas que se dedican a pasar droga en el barrio [Mitre] así que están acostumbrados a hacer cosas violentas y todo lo necesario para conseguir lo que quieren. Todos tienen causas. Y ahora están usando la justicia en mi contra. Lo cierto es que yo no amenacé ni maté a nadie en las circunstancias que me acusan ahora. Están tratando de hacerme la vida imposible porque recuperé la libertad y lo único que quieren es verme encarcelado para siempre. Supongo que me equivoqué en volver a vivir al Barrio después de recuperar mi libertad, pero es donde está mi familia y el único lugar en el que podía tener un techo. Lo cierto es que quien fue muchas veces amenazado en este tiempo fui yo. Los Morales han venido a mi casa a insultarme y a amenazarme, así como a toda mi familia muchas veces, pero es el único lugar que tenemos para vivir y somos nosotros quienes nos tenemos que cuidar de ellos", sostuvo Chema Gómez en un escrito que presentó en su defensa cuando fue indagado.

Según se desprende del expediente judicial, al ser indagado, Fernández Coffa sostuvo el día del homicidio “fue al Barrio Mitre a juntarse con sus amigos a tomar y fumar algo, cuando escuchó varias detonaciones de disparos de arma de fuego y ve, a quien conoce Chema Gómez que se acerca hacia él, con su arma y con la que pertenecía a la víctima, le pregunta si tiene auto y lo amenaza para que lo saque de ahí”. El sospechoso agregó: “Estaban Chema y su hermano, a quien conozco como Cheche”.

Fernández Coffa dijo que les hizo caso a los hermanos Gómez y salió del barrio sin rumbo fijo.

“Concretamente, considero que no se conformó un cuadro de certeza negativa que amerite a esta altura la desvinculación de Gómez y Fernández Coffa del proceso acerca del homicidio. Por el contrario, de acuerdo con la valoración que efectué, se impone la necesidad de llevar la discusión a la siguiente etapa en donde las características propias del debate permitirán un análisis más profundo. Es decir, no coinciden los motivos alegados en esta sede por Gómez para justificar su vinculación en estas actuaciones por parte de las personas que los señalaran como autor de los hechos. Ni los brindados por Fernández Coffa, en cuanto a la coerción que sufriera por parte de Gómez y su hermano, y por eso su participación obligada de brindarle un medio de huida del lugar de los hechos. Pero lo que sí es relevante en todo esto es que Fernández Coffa reconoció su presencia, y la de Gómez en el lugar y hora del hecho, a la vez que confirma que este portaba dos armas de fuego. Dio también cuenta de las detonaciones”, sostuvo el magistrado de primera instancia al dictar el procesamiento.

El móvil del crimen aún no fue determinado, pero se sospecha que detrás del homicidio puede haber una disputada por el negocio de la venta de droga en el barrio. “A la víctima le encontraron entre la ropa dosis de estupefacientes listas para ser vendidas”, dijo una fuente judicial.