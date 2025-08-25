Estaba prófugo por matar a un chico de 16 años y lo encontraron por una denuncia de su ex en redes sociales

La denuncia pública de una expareja en redes sociales permitió localizar a un joven de 23 años que era buscado desde diciembre de 2023 por el homicidio de Guillermo Gastón Guzmán, un adolescente de 16 años asesinado en Sarandí. El sospechoso fue detenido días atrás por personal de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA), en las inmediaciones del Barrio 31 de Retiro, donde se había mudado y trabajaba en un puesto de feria.

La captura se concretó tras un pedido de colaboración del Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús a la Secretaría de Captura de Prófugos (Secap), dependiente de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (Ufecri), que encabeza el fiscal José María Campagnoli.

El crimen por el que era buscado ocurrió la noche del 23 de noviembre de 2023, en la intersección de las calles Heredia y Luján, en Sarandí, en el partido bonaerense de Avellaneda. Según la imputación, el acusado y un cómplice abordaron a Guzmán en el marco de una presunta disputa entre bandas. Tras golpearlo con varillas de metal, el joven ahora detenido habría extraído un arma de fuego y utilizado la culata para golpear la cabeza de la víctima en reiteradas oportunidades.

Guzmán fue trasladado primero al Hospital Interzonal General de Agudos Presidente Perón y luego derivado a otro centro médico, donde murió siete días después como consecuencia de las lesiones sufridas.

El cómplice fue detenido pocos días después del ataque y quedó imputado por el homicidio. Pero el otro presunto agresor logró mantenerse prófugo durante casi dos años, hasta que una denuncia en redes sociales permitió reactivar la investigación.

La clave para dar con su paradero surgió del perfil de Facebook de su exnovia, quien publicó que el joven la maltrataba. A partir de esa exposición pública, los investigadores accedieron a un perfil paralelo del sospechoso, donde se lo veía posando con armas de fuego. También se detectó que cambiaba de línea telefónica cada mes, lo que dificultaba su rastreo.

El director de la Secap, Juan Pablo Bello, solicitó informes a distintos organismos estatales y compañías de telefonía celular. Con esos datos, se encomendó a la División Homicidios de la PFA una serie de tareas de campo que permitieron ubicar al acusado en un puesto comercial de la feria del Barrio 31, donde finalmente fue detenido.

Además del homicidio de Guzmán, el joven tenía un pedido de captura vigente por un robo a mano armada ocurrido en mayo de 2024, en una causa que ya fue elevada a juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Avellaneda.

La intervención de la Secap había sido solicitada formalmente el 7 de octubre de 2024 por la titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, luego de que el juzgado de garantías ordenara la detención del sospechoso en diciembre de 2023 sin lograr ubicarlo.

El detenido quedó a disposición del juzgado interviniente y será indagado en los próximos días por los dos hechos que se le imputan: el homicidio de Guzmán y el robo a mano armada.