Así es el lugar donde encontraron el cuerpo de Agostina Vega

Un campo aledaño al barrio Ampliación Ferreyra, en el sudeste de la ciudad de Córdoba, fue el lugar donde este sábado encontraron el cuerpo sin vida de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que estaba perdida desde hacía una semana.

BÚSQUEDA DE AGOSTINA VEGA EN CÓRDOBA. Rastrillaje y búsqueda en barrio Ampliación Ferreyra luego de haber encontrado un vehículo que manejó el detenido Sebastián Salguero

Esos descampados habían sido objeto de la búsqueda, donde incluso en las últimas horas se habían intensificado los rastrillajes.

Los investigadores habían llegado a ese lugar las imágenes de una cámara de un domo policial que captaron el momento en que Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por el caso, ingresaba al barrio, el lunes a las 11.45, y también el momento que se iba, a las 12.15.

Además del rastrillaje de unos 250 policías y efectivos de cuerpos especiales, hubo un trabajo con perros y drones.

BÚSQUEDA DE AGOSTINA VEGA EN CÓRDOBA. Rastrillaje y búsqueda en barrio Ampliación Ferreyra luego de haber encontrado un vehículo que manejó el detenido Sebastián Salguero

“Estamos acá porque hay una línea investigativa que indican que el acusado y detenido estuvo en este lugar, antes de la aprehensión”, había dicho el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros.

Gabriel Vega, el papá de Agostina, fue quien estuvo en el lugar junto al fiscal Raúl Garzón y el ministro Quintero. Cuando quedaban pocas horas para que se cumplieran los siete días de su desaparición se confirmó que fue hallado su cuerpo.

Barrelier, el único detenido, admitió en la noche de este viernes haber estado en ese descampado a 17 kilómetros de su casa en Cofico, adonde llegó la adolescente el pasado sábado 23 de mayo alrededor de las 22:30.

El caso

Agostina había desaparecido el pasado sábado a las 22.30, cuando subió a un remis desde su casa en General Mosconi y realizó 50 cuadras hasta la casa de Barrelier, de 33 años y expareja de su madre, Melisa Heredia.

Allí, Barrelier pagó el remis y la joven descendió del vehículo. Desde entonces, se desconocía el destino de la adolescente.

Distintas versiones habían surgido sobre el recorrido de la joven. Imágenes de las cámaras de seguridad de la zona mostraban a una joven que había ingresado al hogar de Barrelier durante la noche. Durante los días siguientes, el abogado defensor de Barrelier negó que se tratara de Agostina, y sostuvo que su cliente afirmaba que era, en realidad, su hija de 11 años.