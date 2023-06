Estudiantes-Bragantino: el relato del hincha al que tiraron a la fosa en la cancha

escuchar

Un día después de la brutal agresión que sufrió en el marco del partido entre Estudiantes de La Plata y Bragantino, Sebastián Buccolieri, el hincha del “Pincha” arrojado de una trompada a la fosa de agua ubicada detrás de uno de los arcos del estadio Jorge Luis Hirschi, brindó una entrevista televisiva en la que dio detalles sobre el incidente. En ese contexto, se disculpó por haberse subido a una baranda de la tribuna y aseguró: “Hoy podrían estar en mi velatorio”.

Consultado en Telefé respecto del episodio, la víctima comenzó con una expresión de arrepentimiento. “Primero quería pedirles disculpas a mi familia y al club Estudiantes de La Plata, que es el club que yo amo y en el que nunca quise que pase lo que pasó. Agradezco estar acá hoy dando esta nota, porque podrían estar en mi velatorio si yo no caía a la fosa con agua”, manifestó.

Tras ello, contó que el miércoles ingresó a la cancha de Estudiantes como lo hace habitualmente, con su familia y con un grupo de amigos. “Soy socio abonado del club desde hace más de 18 años y mis hijas hacen deporte en el club”, señaló y continuó: “Fuimos a la cancha como siempre. Entramos y me coloqué en un lugar en el que no tenía por qué estar [en referencia a la baranda desde la que fue arrojado al vacío]. Fue un error de mi parte, soy consciente de que me equivoqué, de que no es lugar para ver un partido de fútbol (...) Pero eso no quita que el agresor me haya golpeado. No le da derecho al golpe y a que me haya tirado a la fosa”.

Un hincha de Estudiantes le pegó una trompada a otro y lo tiró a la fosa de agua

Más tarde, Buccolieri dijo sobre el momento de la agresión: “Fue una trompada que me dejo nocaut y caí vacío. Eso fue lo que pasó. Como les dije a mis allegados y a mi familia, yo soy devoto de la Virgen de Luján y creo que ella fue la que me abrazó con su manto para protegerme porque, si no, hoy no estaría acá. Una altura de unos 5 o 6 metros tiene el foso ese, por lo que me dijeron los empleados del club”.

Por último, destacó la atención que le brindó el personal policial, de Bomberos y del club. “Enseguida me asistieron, no tengo palabras para lo que hicieron conmigo, me asistieron en todo momento”, concluyó el hombre, que no sufrió heridas de consideración.

El hecho

La agresión descrita por Buccolieri tuvo lugar durante el encuentro del miércoles entre Estudiantes y el equipo brasileño Bragantino por la quinta fecha de la Copa Sudamericana, en el marco del cual un hincha identificado como Laureano De Juana, de 32 años, lo golpeó presuntamente por encontrarse sentado sobre una de las barandas de la primera bandeja.

Tal como se aprecia en las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del estadio a las que accedió este medio, el agresor se aproximó al hombre y le dio una trompada que lo hizo caer a la fosa, que al encontrarse llena de agua amortiguó el impacto.

Por el hecho intervino rápidamente personal policial, que luego de analizar las grabaciones del establecimiento constató lo sucedido y detuvo a De Juana, quien es investigado por el delito de “tentativa de homicidio”.

Laureano De Juana, de 32 años, quedó detenido por la agresión

LA NACION