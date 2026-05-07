Estudiantes igualó 1-1 con Cusco por la Copa Libertadores

Primero en su zona en el torneo Apertura, la Copa Libertadores es un trofeo que encandila a Estudiantes. La visita a Cusco FC, por la cuarta fecha del Grupo A, una oportunidad para perfilar la clasificación para los octavos de final y jugar un mano a mano por el primer puesto frente a Flamengo. El rival llegó sin puntos al encuentro, después de perder los tres partidos, aunque la altitud se presentó como un socio para los cusqueños y una pesadilla para el León. El empate 1 a 1 premió el cambio de actitud del Pincha, que sufrió el primer tiempo y se mantuvo en pie con las atajadas del arquero Fernando Muslera; de regreso del entretiempo, Estudiantes desplegó su mejor versión y resaltó la histórica estirpe copera: con Tiago Palacios igualó el marcador y los postes le impidieron sumar una victoria.

Fabricio Pérez, Tiago Palacios y Mikel Amondarain festejan el gol del empate de Estudiantes; Flamengo, de visitante, y el DIM, en La Plata, los rivales del Pincha en el cierre del Grupo A de la Copa Libertadores MIGUEL MARRUFFO - AFP

Un flojo rechazo de Tomás Palacios y el capitán Iván Colman, de zurda, no logró direccionar un remate esquinado y provocó la atajada de Muslera, que luego con la cara le ahogó el festejo a Facundo Callejo. De la salida de un córner, Aldair Fuentes falló prácticamente en el área chica una asistencia de Lucas Colitto. Fueron diez minutos de apremio para el Pincha, que sufría el ritmo que imponía el rival y los 3399 metros sobre el nivel del mar del estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Un soplo de alivio también fue que el VAR, a cargo del ecuatoriano Franklin Congo, no convocó a su compatriota, el árbitro Guillermo Guerrero, tras un empujón de Eric Meza sobre Callejo, el delantero argentino que surgió en Colón, de Santa Fe, y que ofrece una extensa trayectoria entre clubes de la Primera Nacional y también de clubes de ligas como Venezuela, Ecuador y Bolivia, hasta arribar a Cusco FC en febrero del año pasado.

El uruguayo Fernando Muslera, determinante con sus atajadas en la altura de Cusco; el guardavalla, un líder en el campo y en el vestuario MIGUEL MARRUFFO - AFP

En el banco de los suplentes del León no estuvo el Cacique Medina, que cumple la sanción, tras la expulsión ante Flamengo, en el estadio UNO. El director técnico en el campo fue Fernando Machado, uno de sus ayudantes de campo, mientras que el uruguayo, desde un palco, utilizó un handy para dar precisiones, correcciones, indicaciones para que su equipo no se desalineara. La diferencia de ritmo reflejó cómo se adaptó cada equipo a la altitud: el charrúa Alejandro Orfila –entrenador del conjunto peruano- reclamaba a los árbitros celeridad y movilidad, mientras que Estudiantes ejecutaba cada desplazamiento en cámara lenta, recurriendo a las pausas cada vez que era el poseedor del balón y estiraba los descansos para oxigenarse. En el hotel, el plantel contó con tubos de oxígeno, lo que demostró las precauciones que tomó el Pincha., que hizo base en Lima antes de viajar a Cusco. Finalizado el juego, la delegación desandará el camino inverso: descansará en Lima y el jueves, por la mañana, regresará a la Argentina para preparar el cotejo de los 8avos de final del torneo Apertura con Racing.

Facundo Farias ingresó en el segundo tiempo y estrelló un remate en el poste; el delantero que surgió en Colón está recuperando su mejor forma de la mano del Cacique Medina MIGUEL MARRUFFO - AFP

El territorio peruano fue a lo largo de la historia un espacio complejo para Estudiantes: los antecedentes, las estadísticas, marcaron antes del inicio de un único éxito, dos empates y tres derrotas. La victoria fue en 2010, por 2-0, sobre Juan Aurich; en 2018 igualó 0 a 0 con Real Garcilaso, que se presentó como el antecedente en Cusco. “La Copa para nosotros es una ilusión, y no la vamos a descuidar”, dijo el Cacique Medina, que para diseñar la alineación. Vamos a ver características fisiológicas, físicas y sistemas que se pueden adaptar. Va a ser un juego de ajedrez bastante importante”, apuntó el uruguayo.

El arquero Muslera era el jugador que sostenía la resistencia de Estudiantes, aunque el muro se derrumbó a los 37 minutos: José Manzaneda bajó la pelota con la cabeza, Callejo amagó a rematar y dejó correr el balón; Colitto, con un remate de zurda, abrió el marcador. Cusco FC había hecho méritos para imponerse en el resultado y en la definición del argentino –exBarracas Central, su último club en el país, en 2023- descubrió la acción para festejar. El delantero también le había anotado al Pincha en La Plata, en la caída 2-1 de los peruanos. El gol impactó en el León, también enseñó el ahogo y las dificultades de los visitantes para controlar la pelota, el juego... Colitto, desequilibrante además de artillero, le hizo un nudo a Tomás Palacios y habilitó a Manzaneda, que elevó el remate.

El resumen del empate de Estudiantes en Cusco

Una falta no sancionada, fuera del área, sobre Fabricio Pérez desató los reclamos del capitán Guido Carrillo sobre el árbitro, mientras que Tomás Palacios recriminaba al juez asistente y al cuarto árbitro. El ecuatoriano Guerrero perdió el mando: amonestó por protestar a Alexis Castro y a Fuentes, zaguero de Cusco FC, en modo de compensación.

Ausente Ezequiel Piovi, por acumulación de tarjetas amarillas; sin Joaquín Tobio Burgos, que presentó un estado gripal que determinó que no forme parte de la delegación, y sin Adolfo Gaich –que atraviesa un problema personal-, Estudiantes perdía a piezas titulares y a nombres que son recambios. Gabriel Neves tomó la responsabilidad en el mediocampo y Pérez, en el ataque. Estudiantes padeció el primer tiempo, pero presentó un radical cambio de actitud para jugar el segundo acto.

Fabricio Pérez puntea el balón ante el esfuerzo de Diego Soto; Estudiantes jugó de menor a mayor y ahora se enfocará en los 8avos de final del torneo Apertura MIGUEL MARRUFFO - AFP

De ser partenaire a marcar el pulso, el León se adelantó en el campo, pasó a manejar la pelota y a empujar al rival contra su área. No lograba destrabar el juego por las bandas y lo logró por el centro con una combinación entre Mikel Amondarain y Tiago Palacios –autor del único remate en el primer tiempo-, que de frente al arquero Pedro Díaz no falló. Antes del festejo, el propio Palacios estrelló la pelota en el poste izquierdo; después de la celebración, el ingresado Facundo Farías fue quien remató y el balón rebotó en el palo derecho... El Pincha se refrescó con las modificaciones y siguió intentando; sufrió con una espléndida definición de Callejo, pero estaba en offside.

Un viaje a Río de Janeiro para medirse con Flamengo y la definición en el estadio UNO ante Independiente Medellín, la agenda en la Copa Libertadores de Estudiantes, que no se baja de ninguna competencia.