Estupor. Detienen a una pareja joven por la muerte de su bebé de cuatro meses

CÓRDOBA.- Una pareja de 18 y 24 años quedó detenida acusada de homicidio calificado por el vínculo por la muerte de su bebé de cuatro meses, quien ingresó al hospital con lesiones que le provocaron la muerte cerebral. El fiscal de la causa, Fernando Epelde, afirmó que la reunión de pruebas que viene realizando le permite inferir que en la muerte “podría haber habido intervención” de los padres.

La pareja vivía en Camilo Aldao, en el sudeste cordobés, a 330 kilómetros de la capital provincial, y acudió al centro de salud con el bebé el domingo a la tarde. Desde allí fue trasladado al hospital Abel Ayerza, de Marcos Juárez, desde donde, por la gravedad del cuadro, lo derivaron al Hospital de Niños de Córdoba.

El niño murió el lunes; decidieron desconectarlo de los aparatos que mantenían artificialmente sus órganos en funcionamiento debido a que no iba a haber recuperación neurológica: tenía un cuadro de muerte cerebral.

El fiscal Epelde ordenó la detención de la madre, de 18 años, y del padre, de 24. “Por la prueba documental y testimonial que tenemos incorporada en la causa surgen elementos para sospechar que podría haber habido intervención de los padres en la comisión de aquellas lesiones que habrían derivado en la muerte”, explicó el funcionario.

El bebé no tenía problemas de salud ni había presentado, en los controles previos en centros de salud, señales que pudieran haber alertado a los médicos. El equipo del hospital al que fue llevado de urgencia el fin de semana habría detectado lesiones en la cabeza −llegó con convulsiones− y por eso dio aviso a la Justicia ante la posibilidad de que hubiese sido víctima de malos tratos físicos severos.

El fiscal aseguró que no existían registros previos de violencia contra el bebé, único hijo de la pareja. El padre tenía antecedentes penales por delitos menores contra la propiedad.

“La verdad es que se trata una investigación penal muy dinámica. Hoy nosotros estamos convencidos de que hay lesiones, y que esas lesiones son la causa de defunción del menor, pero hay detalles que seguramente pueden ir mutando para más o para menos a lo largo de la investigación", afirmó Epelde ante los medios de comunicación.

También precisó que “por la cantidad de pruebas que se ha recolectado” la causa "ha tomado un volumen importante“.

El expediente está caratulado como homicidio calificado por el vínculo, una figura penal que prevé penas agravadas por la existencia de parentesco directo entre víctima y victimario. El fiscal Epelde espera los resultados de la autopsia.