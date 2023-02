Estuvo tres años prófugo: se entregó el ejecutivo acusado de haber abusado de una sobrina y por quien se ofrecía una recompensa de $4 millones

escuchar

Leandro Martínez, exejecutivo de una empresa que pasó prófugo tres años acusado de haber abusado sexualmente de una sobrina, se entregó hoy a la Justicia. El caso se había conocido después de que la chica grabara al sospechoso con una cámara de seguridad que había sido instalada por sus padres en su habitación.

“La decisión de que Martínez se entregara fue meditada con esta defensa. Entendíamos que debía estar a derecho para ejercer su defensa plenamente”, sostuvo a LA NACION el abogado del acusado, Fernando Sicilia.

Martínez, de 44 años, acompañado de Sicilia, se presentó hoy a la mañana ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3 de Moreno-General Rodríguez, a cargo del fiscal Luisa Pontecorvo, que instruye la causa.

“Fue voluntad del propio imputado entregarse. Entendíamos que ahora se podía investigar porque hicieron lugar a medidas de prueba conducentes a probar su inocencia”, explicó el abogado defensor.

Martínez estaba prófugo desde el 24 de enero de 2020. Desde junio de 2022, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrecía una recompensa de $4 millones para quien aportara datos e información que permitiera ubicarlo.

Se pide llamar al 134 de manera anónima si se tiene información sobre su paradero Ministerio de Seguridad

“Mi idea era que la causa no prescribiera y llevar al imputado al juicio. La idea es que declare y que el expediente, después del procesamiento, sea elevado a juicio oral y obtener la máxima condena”, sostuvo a LA NACION el abogado Roberto Schlagel, que representa a los padres de la víctima.

La detención de Martínez se emitió después de que se presentara un video grabado en medio de una reunión familiar y que, para la Justicia, sirvió como prueba.

Cuando se produjo el allanamiento de la Justicia en la casa del acusado, en un country de Francisco Álvarez, partido de Moreno, Martínez y su esposa se habían ido de vacaciones a Mar del Plata. Según los padres de la niña, que en ese momento tenía 12 años, alguien le avisó de lo que ocurriría y se escapó.

“Nosotros velamos por la seguridad física y psíquica de nuestra hija. Esto es demasiado para ella. Cuando ella tenía dos años entró en el casamiento de ellos [el sospechoso y su esposa] tirando pétalos de rosa. El hijo mayor [de Martínez] es su primito más querido”, había dicho la madre de la niña cuando el sospechoso llevaba 20 días prófugo.

La madre de una compañera de colegio fue quien alertó a los padres de la niña. Les hizo escuchar un audio de WhastApp que su hija había enviado. “Hola, no sabés lo que me pasó, mi tío me tocó la cola y la chucha. Estábamos los cuatro en la cama y me desperté con él tocándome. Yo cerraba las piernas y él hacía más fuerza. Como que me quiso violar”.

Además, en una clase de Educación Sexual Integral, la niña dijo: “A mí me pasa, mi tío abusó de mí”.

En las próximas horas, el sospechoso será indagada por la fiscal Pontecorvo.

LA NACION

Temas Abuso de menores