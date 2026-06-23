Una joven logró evitar el robo de su celular tras forcejear con un delincuente que la abordaron en plena vía pública este fin de semana en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y permitió identificar el vehículo utilizado por los sospechosos, según supo LA NACION.

De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, el episodio ocurrió el domingo cerca de las 15 en la esquina de San Martín y Pasaje Néstor Kirchner, en el barrio 30 de Agosto.

En las imágenes se ve a la víctima caminando por un pasaje cuando una Renault Kangoo gris se detuvo a pocos metros de ella. Del lado del acompañante bajó uno de los ladrones que se dirigió hacia la joven y la interceptó.

Un ladrón quiso sacarle el celular a una joven, forcejearon en plena calle y la víctima logró zafarse

Acto seguido, el sospechoso intentó apoderarse de su teléfono celular. Durante varios segundos ambos forcejearon y frente a la resistencia de la joven el hombre volvió a subir al auto, mientras intentaba quitarle el celular a la joven que no lo soltó en ningún momento.

Una vez que el ladrón puso un pie en el vehículo, la camioneta arrancó y se alejó del lugar. Como consecuencia, la víctima fue arrastrada unos metros y después cayó al suelo con su teléfono en mano.

A partir de la difusión de las imágenes, la Policía Bonaerense inició una investigación de oficio bajo la carátula de averiguación de ilícito, con intervención de la UFI y el Juzgado N°1 de Lomas de Zamora. También participaron efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) y de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI).

Según pudo averiguar LA NACION, el vehículo utilizado en el hecho ya fue identificado por las fuerzas de seguridad de la Provincia y los efectivos trabajan para localizar a los involucrados.

Un hecho similar ocurrió el pasado miércoles, cuando un estudiante también evitó que le robaran el celular tras enfrentarse contra dos delincuentes que lo interceptaron en Nueva Córdoba, en la capital cordobesa.

El hecho, captado por las cámaras de seguridad del edificio, ocurrió cerca de las cuatro de la mañana sobre la calle Obispo Trejo al 800, una zona con alto movimiento nocturno por la cercanía de boliches y bares.

Intentaron robarle en la entrada del edificio

Según muestran las imágenes de las cámaras de seguridad, el joven llegó corriendo a la puerta de su edificio e intentó ingresar rápidamente mientras buscaba las llaves en sus bolsillos.

Sin embargo, al verse acorralado y sin tiempo para abrir la puerta, se dio vuelta de inmediato para enfrentar a los atacantes. Primero le propinó una trompada en el rostro a uno de los ladrones y después le lanzó una patada al segundo. En medio del violento forcejeo, cayó al suelo un alfajor que la víctima acababa de comprar.

Tras la breve pero intensa pelea en la entrada, los asaltantes huyeron a las corridas sin lograr su objetivo y el estudiante finalmente pudo refugiarse dentro del inmueble.