El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, volvió a referirse a la desaparición de Facundo Astudillo Castro a horas de que se conozcan los resultados del ADN del cuerpo hallado el sábado por la noche en un canal cerca del límite entre los partidos de Villarino y Bahía Blanca y aseguró que la familia del joven de 22 años tiene todo el derecho a dudar de la investigación.

"Entiendo el dolor de la madre, soy respetuoso, no hay explicación que conforme y tiene todo su derecho de dudar y de pensar lo peor. Nuestra responsabilidad es acompañarla en su dolor, jamás me atrevería a discutir con ella", dijo el funcionario en diálogo con radio Mitre. Asimismo, agregó: "Hay que dejar que pase el dolor de la madre. Tarde o temprano va a salir a la luz qué fue lo que pasó. En algún momento hubo un interés más importante que encontrar con vida a Facundo".

Respecto de los dichos del abogado Leandro Aparicio, parte de la querella, respondió a las acusaciones de que el cadáver hallado fue plantado y aseveró: "Eso lo va a determinar la Justicia, yo tengo la respuesta. Vamos a hablar en términos técnicos: fácticamente sí es posible (que haya sido plantado), la Justicia lo determinará".

Respecto de la versión de Cristina Castro, madre de Facundo, quien asegura que el ministro estuvo en contacto con el fiscal en momentos en que se descubría el cadáver, indicó: "Yo jamás hable con ningún fiscal o juez de la investigación, eso es parte de todas las mentiras que se vienen sumando a la causa".

Berni también habló de la acusación de la querella a la Policía Bonaerense y dijo sobre el supuesto "mensaje mafioso" dejado a metros del cuerpo, la zapatilla: "Quien tiene la responsabilidad de determinar quién fue es la Justicia. La jueza se negó de manera rotunda a detener a los policías porque no había elementos contundentes para hacerlo".

A continuación, afirmó que desde la fuerza apartaron a los policías para que la madre tenga la tranquilidad de que nadie iba a poder alternar nada en la escena: "Hemos dado la mayor transparencia. Estamos a muy poco de que la justicia pueda determinar lo que pasó".

Por último, sobre las comparaciones que se establecieron entre el caso de Facundo y el de Santiago Maldonado, encontrado 78 días después de huir Gendarmería Nacional tras participar de un corte de ruta, se alineó a las declaraciones de Máximo Kirchner. "No hay similitudes, absolutamente ninguna, absolutamente, no hay ningún elemento en común entre una causa y la otra".

"Mensaje mafioso"

Cristina Castro, madre de Facundo, retomó hoy las declaraciones de su abogado Leandro Aparicio y aseguró en una entrevista con el canal TN sobre la zapatilla encontrada: "No puede estar así de intacta, se hubiera corroído con la sal, la ropa no dura ahí. Para mí la llevaron, la dejaron hace dos o tres días como para decirme 'acá tenés pelotuda, te dejo la certeza de que es él. A nosotros la Policía Bonaerense se nos viene cagando de la risa. Nos están tomando el pelo, es un juego macabro".

Castro también volvió a señalar al ministro Berni como responsable y dijo: "Estoy furiosa con Berni. Se pasea en los medios, pero nunca vino a hablar directo conmigo, dijo que lo sentía mucho porque sabía lo que le había pasado a mi hijo. Él sabía a la perfección lo que le había hecho su gente a mi hijo. Lo que más me embroncaba es que los pintaba como pibes buenos pero son reverendos hijos de puta. Berni me quería hacer creer que eran carmelitas descalzas orando en un rincón. Ellos hicieron algo malo y tienen que pagar".

La madre de Facundo contó también que ayer el presidente Alberto Fernández se puso en contacto con ella vía telefónica y le aseguró que no iba a encubrir a nadie. "Me dijo que estaba para lo que necesitaba, que estaba para apoyarme. Y me dijo que no va a permitir que quede impune y que ruega que Facu aparezca con vida".