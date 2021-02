Femicidio: Otra mujer fue apuñalada delante de sus dos pequeños hijos

Tras el conmocionante asesinato de la adolescente Úrsula Bahillo, la violencia de género no se detiene en Buenos Aires y otro femicidio se sumó en la localidad de Marcos Paz. La víctima, una joven de 28 años llamada Vanessa Carreña, fue asesinada a puñaladas este mediodía por su expareja, identificado por fuentes policiales como Carlos Soruco Fernández, frente a los dos hijos que compartían, en el pasillo de la casa en la que vivía la víctima, en el barrio Santa Catalina.

Según fuentes policiales, el hombre acosó durante los últimos meses a su expareja, con la intención de volver a tener un vínculo sentimental. Aprovechando que los hermanos de Carreña, de nacionalidad boliviana, salían a trabajar en la quinta de la que obtienen las frutas y verduras que comercian, Soruco Fernández se presentó con su hijo de 5 años para dejarlo en custodia de su expareja. En ese momento , el hombre tomó un cuchillo de la cocina y le dio más de cinco puñaladas en el pasillo de la casa. Tanto el hijo de la pareja como su hermana, de tres años, vieron el femicidio. En la propiedad también se encontraba una hermana de Vanessa, Milagros, que tiene capacidades motrices limitadas y no pudo intervenir en el hecho

Soledad, la hermana de Vanessa, contó a LA NACION: “Ellos estaban peleados y él quiso traer al nene, cómo no había nadie pudo entrar a la casa. Mi mamá había salido a comprar milanesas, mi papá y mis hermanos estaban en la quinta. No sé cómo habrán empezado a pelear. Él le pedía perdón todo el tiempo, quería volver. Ahí yo creo que él agarró el cuchillo y la mató, enfrente de mis sobrinos, después se escapó. Ella me decía que él la había agarrado de los pelos en otros momentos, pero ella nunca lo denunció”.

Oriana, vecina de los Carreña, fue una de las primeras personas en encontrar el cuerpo y relató a LA NACION: “Estaba en mi casa cuando escuché los gritos, y junto a mi prima salimos a ver qué pasaba. El portón de la casa de Vanessa estaba abierto, y la vimos tirada en el pasillo, destrozada, llena de puñaladas. Soruco Fernández se fue corriendo”.

El femicida se encuentra actualmente prófugo, y es buscado intensamente en Marcos Paz y localidades aledañas. Sin embargo, Soledad contó a LA NACION que Soruco Fernández se comunicó con una tía de él para decirle que pensaba suicidarse: “Le dijo a su tía ‘me mandé una cagada’ y le pidió que cuidara de sus hijos”. Los vecinos y familiares de Vanessa se están organizando para pedir justicia por ella y también más seguridad.

La casa en la que ocurrió el brutal femicidio ya había sido escenario de otro hecho de violencia el 2 de agosto del 2020, cuando cuatro ladrones ingresaron en el hogar de los Carreña y mataron a Jorge, el hermano de Vanessa, e hirieron a su padrastro, que solo recientemente pudo volver a caminar.

