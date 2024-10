Fiebre cripto en San Pedro. Rainbow Ex ya recaudó más de US$ 150 mil con los pagos que exigen a los inversores por el “rescate”de su plata

Escuchar

“Creer o reventar” debe ser la frase que hoy retumba en la cabeza de los miles de “inversores” de RainbowEx en San Pedro que ayer recibieron un ultimátum para poder reactivar su cuenta, pero que esto tendrá un costo de 88 USDT.

Aunque, hora a hora, se suma mayor evidencia de que detrás de Knight Consortium hay una estafa piramidal en el primer día de los cuatro que tienen de plazo para hacer la transferencia, cerca de dos mil ya depositaron el dinero con en anhelo de que el próximo lunes 21 puedan volver a acceder a su cuenta, retirar el dinero o volver a invertir.

Según pudo saber LA NACION, en las primeras 24 horas, se han generado 1553 transacciones de 88 USDT que suma un total depositado de 137.259 USDT. Es decir, de los cerca de 20 mil habitantes de San Pedro que operaban en RainbowEx, más del 7 por ciento, eligió volver a creer en la “plataforma de trading” o, en el peor de los casos, tomó como cierta la advertencia de una posible denuncia ante las autoridades argentinas por lavado de dinero.

La cifra crecía minuto a minuto y al final del lunes ya había superado los 150.000 dólares.

A través de los grupos de Telegram donde “La China Ali” les indicaba a los noveles traders el horario para comprar y vender las supuestas criptomonedas que les permitían tener siempre ganancias diarias sobre su capital, esta tarde se emitió un comunicado que dejó atónitos a los que aún esperaban poder acceder a su dinero luego de que el martes se anunciara que por 14 días hábiles no iban a poder hacer retiros y luego de que la plataforma fuera bloqueada el viernes.

El mensaje enviado ayer por la tarde se titula: “Aviso importante de Rainbow Exchange: Arreglos para el retiro del mercado argentino y activación de cuentas”.

Luego, dice: “Queridos usuarios argentinos: Debido al acuerdo alcanzado entre Rainbow Exchange y los reguladores locales, nos retiraremos oficialmente del mercado argentino y actualizaremos integralmente la plataforma. Para asegurar un progreso fluido de este ajuste, todas las cuentas argentinas y relacionadas se restablecerán a un estado inactivo”.

“Por favor, presten atención a los siguientes arreglos de activación de cuenta y retiro de fondos de manera oportuna: Tiempo de activación de cuenta: 13 de octubre de 2024 – 17 de octubre de 2024 23:59 (UTC-3). Apertura del retiro de fondos: 21 de octubre de 2024 00:00 (UTC-3)”, sigue el mensaje que remarca: “Por favor, activen su cuenta lo antes posible”.

“La China” también aclara: “Todos los usuarios argentinos y relacionados deben completar la recarga de sus cuentas dentro del período de activación para asegurar el uso normal de las funciones de retiro y trading posteriormente”.

El mensaje del miedo, propio de las técnicas de ingeniería social en las que se sustentan este tipo de maniobras, aparece rápidamente en el mensaje “redentor” de Rainbow Ex.

“Consejos importantes: Las cuentas que no completen la activación dentro del tiempo especificado serán consideradas como registradas maliciosamente o involucradas en violaciones como lavado de dinero, y los fondos correspondientes serán entregados a los reguladores financieros internacionales según las normativas internacionales”, amenazan.

Desde RainbowEx no especificaron ni con qué regulador argentino llegó al acuerdo ni cuáles son los términos de ese supuesto arreglo. Según pudo saber LA NACION, dicho pacto no fue informado a la Justicia, que ya investiga a Knight Consortium y a Rainbow Exchange, nombres que no aparecen en los listados de firmas habilitadas por la Comisión Nacional de Valores para realizar operaciones de intermediación financiera.

Pero la mayor sorpresa para los “inversores” llegó cuando leyeron cómo se llevaría adelante el “método de activación de cuenta”. “La activación de cuenta se completará automáticamente mediante una recarga única de 88 USDT”, se detalla. Es decir, que para recuperar la inversión, deberán primero pagar más dinero. Los tókens USDT son stablecoins, es decir, valores cuya cotización está atada al dólar, lo que supuestamente les da una pátina de estabilidad.

San Pedro, las financieras continúan cerradas desde la semana pasada Marcelo Manera

El mensaje agrega “consejos importantes”. “Las cuentas que no completen la activación dentro del tiempo especificado serán consideradas como registradas maliciosamente o involucradas en violaciones como lavado de dinero”, se lee en el texto.

En caso de que los “inversores” cumpliesen con todos los pasos previos, se explica: “Restauración de funciones: Después de la activación exitosa, las funciones de trading y retiro de su cuenta volverán a la normalidad. Por favor, activen su cuenta a tiempo para evitar interrupciones innecesarias en el servicio”.

El comunicado cierra: “Si tienen alguna pregunta durante la activación de la cuenta o el retiro de fondos, no duden en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente”.

Cuántos dólares juntaron los “administradores” de San Pedro

Hace una semana, en una mezcla de mensaje motivacional y advertencia, uno de los “administradores” en San Pedro de la plataforma RainbowEX, había salido al cruce de las versiones que señalar a Knight Consortium y la operatoria de compra y venta de criptomonedas como una estafa piramidal.

A través de un audio de 2.21 minutos, un hombre que fue identificado por los inversores como “Maxi”, decía: “Buenos días a todos. Es impresionante la corrida mediática que nos están haciendo, tanto a San Pedro como de nuestro compañero inversor Luis Pardo. Se ve que a los poderosos, supuestamente, por decirlo así, poderosos con un falso poder, les molesta que estemos ganando plata, les molesta que estemos haciendo libre a la gente, les molesta”.

“Su capacidad de acceso a los medios de comunicación no nos afecta. Yo voy a seguir ganando plata. Y es más, todo aquel cobarde que se quiera huir por esta noticia, váyase. Pero elimínese del grupo, elimínese de RainbowEx y no aparezca más”, había dicho antes de que la plataforma suspendiera los pagos por 14 días hábiles y, finalmente, dejara de funcionar.

Los dos "administradores" de San Pedro que fueron allanados PFA

El hombre sumaba: “Ellos nos están acusando de estafa piramidal, esto y aquello. Ahora, cuando un banco hace lo mismo, no dicen nada y cierran el ojete. Millones de familias salieron perjudicadas y nadie dijo nada. Hasta el día de hoy, [esas personas damnificadas] tuvieron que cerrar el orto y perdieron esa plata”.

“Porque si no tienen los huevos suficientes para enfrentar la situación que estamos viviendo, como ciudad, como persona, como inversores. Es mejor que se vayan. Que queden los que van a poner el pecho ante una guerra. Porque esto es una guerra de ellos contra nosotros. De los de allá arriba contra los de acá abajo”, aseguraba “Maxi”.

Maxi, en realidad es Eduardo Maximiliano Braga, un joven sampedrino que creó el grupo de Telegram en la localidad bonaerense y que se alzó con una ganancia superior a los 320 mil dólares, según un relevamiento realizado por Guido Marlowe, pentester que se dedicó a recabar información que luego compartió con los investigadores y medios de información.

“En la siguiente imagen, voy a exponer una captura de sus retiradas exitosas de la plataforma y la traduciré para ustedes. Saldo retirado en la red BSC: 71.088 USDT. Saldo retirado en la red TRX: 256.134 USDT. En total, ha retirado 327.222 USDT con éxito de la plataforma. Dentro de la plataforma le queda un saldo de 147.109 USDT”, explicó Marlowe a través de un grupo de Telegram que creó la semana pasada en el que expone detalles de las personas detrás de la estafa piramidal. Además, explicó que el cambio entre el USDT y el dólar es de uno a uno. Es decir, Braga se alzó con una suma de 327.222 dólares y dentro de la “plataforma de trading” aún tiene 147.109 dólares.

Braga fue uno de los dos allanados el fin de semana pasada y el otro fue Luis Alberto Pardo, que retiró en la red TRX: 223.083 USDT - o dólares-. Además, conserva dentro de la plataforma un saldo de 200.740 USDT.

