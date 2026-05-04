Tres detenidos cuando intentaban robar un local de indumentaria en Floresta

Una recorrida preventiva de rutina terminó por abortar un intento de robo en el barrio porteño de Floresta. Tres delincuentes —dos hombres y una mujer— fueron detenidos por personal de la Policía de la Ciudad cuando intentaban forzar el ingreso en un comercio de venta de indumentaria.

Así lo informaron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño “Perdimos jefe, ya fue…”, alcanzó a decir uno de los sospechosos al advertir la presencia policial.

Todo ocurrió en las últimas cuando personal de la Comisaría Vecinal 10 A de la fuerza de seguridad porteña patrullaba la zona y observó movimientos sospechosos frente a un local situado en San Nicolás al 400 con la persiana parcialmente violentada.

Al aproximarse, los uniformados detectaron que dos hombres y una mujer manipulaban la estructura metálica de protección: habían logrado retirar el barral de una de las rejas y comenzaban a acceder al interior del comercio.

La intervención fue inmediata y evitó que el robo se concretara.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, los sospechosos ya habían avanzado sobre el frente del negocio, utilizando herramientas para vulnerar los sistemas de seguridad. Sin embargo, no llegaron a sustraer mercadería. Fueron reducidos por el personal policial.

Una de las personas detenidas en Floresta mientras intentaba robar un local de indumentaria (Prensa Ministerio de Seguridad)

Los detenidos son dos hombres, de 42 y 21 años, y una mujer, también de 21. El mayor, de nacionalidad peruana, registra antecedentes penales: dos condenas por robo de 2020 y 2022, además de un ingreso en una dependencia policial por hurto en 2023. En tanto, el otro imputado había sido previamente sobreseído en una causa por robo con armas en grado de tentativa y encubrimiento.

Durante el procedimiento, un testigo aportó un dato clave para la investigación: indicó que los tres delincuentes habían llegado al lugar en una camioneta Chevrolet Tracker blanca y que uno de los hombres había utilizado una pinza para cortar el candado del barral de la reja. Con esa información, los efectivos localizaron el vehículo en las inmediaciones.

Al inspeccionar la camioneta, constataron que no tenía las patentes colocadas y que en su interior había diversas herramientas compatibles con la maniobra delictiva: dos pinzas de corte, dos barretas, una maza y los candados pertenecientes al comercio afectado. El hallazgo reforzó la hipótesis de que el grupo había planificado el robo con antelación.

La verificación del vehículo, realizada a partir del grabado de cristales, permitió establecer que la camioneta tenía un pedido de secuestro vigente por hurto desde el 26 de marzo pasado. La causa estaba vinculada a la Comisaría Vecinal 7 A, en el barrio de Flores, y contaba con la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°31, a cargo de Marcelo Alejandro Solimine.

El automóvil en el que se trasladaban los ladrones (Prensa Ministerio de Seguridad)

Con todos estos elementos, la Justicia dispuso la detención de los tres sospechosos. La medida fue ordenada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°49, a cargo de la jueza Ángeles Maiorano. Asimismo, se resolvió el secuestro del vehículo utilizado en el intento de robo.

Fuentes del caso indicaron que la investigación continuará para determinar si los detenidos están vinculados con otros hechos similares ocurridos en la zona.

Un antecedente

Cabe recordar que ayer la Policía de la Ciudad detuvo a tres ciudadanos extranjeros acusados del robo a una farmacia en el barrio porteño de San Nicolás.

La intervención policial se inició a partir de una denuncia radicada por el encargado del local situado en la avenida Carlos Pellegrini al 400, donde los sospechosos robaron productos de cosmética y perfumería y luego se dieron a la fuga, según precisaron fuentes policiales porteñas a LA NACION.

Los delincuentes robaron productos de cosmética y perfumería

Los detenidos fueron un hombre de nacionalidad peruana, de 38 años, con antecedentes penales y una condena por delitos contra la propiedad, y dos mujeres de nacionalidad chilena, de 38 y 39 años respectivamente.

Entre los elementos sustraídos, la policía halló un total de 23 cajas de perfumes, dos potes de crema para el tratamiento del cabello y una mochila.