Activan la Alerta Sofía por la desaparición de un chico de 6 años en Corrientes

El Ministerio de Seguridad de la Nación emitió este lunes por la tarde una Alerta Sofía a raíz de la desaparición de un chico de seis años en Corrientes. Se trata de Nahuá Santos Riquelme, que fue visto por última vez el domingo en la localidad de Esquina, cuando se ausentó de su domicilio junto a su padre, Josias Santos Regis.

“Es un niño de cabello rubio con rulitos, ojos claros, tez blanca. Vestía pantalón largo color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y campera marrón tipo inflable”, precisaron desde la cartera en X. Según medios locales, previo a su desaparición, el padre había estado involucrado en un tiroteo.

El episodio ocurrió en la noche del domingo en las inmediaciones de la calle Pujol al 1900. Un sujeto identificado como Julio Javier Nieva (47) participaba de una reunión con amigos cuando Regis se acercó y efectuó varios disparos. Tras el ataque, el presunto agresor -de nacionalidad brasileña- se dio a la fuga con Nahuá.

La persona herida recibió atención médica en el Hospital San Roque, donde permanece internado y bajo estricta observación. La Comisaría Distrito Segunda de Esquina abrió una causa por “supuesta tentativa de homicidio”.

Nahuá Santos Riquelme (6) fue visto por última vez el domingo 3 de mayo, cuando se ausentó de su domicilio junto a su padre, Josias Santos Regis

En diálogo con Radio Sudamericana, el tío del menor dijo creer que Nahuá todavía se encuentra en Esquina. “Lo están escondiendo. [Regis] dejó su vehículo y sus pertenencias, no parece una fuga planificada a largo plazo”.

Alegó que Regis ya había protagonizado episodios de violencia en el pasado, incluyendo agresiones dentro del entorno familiar y un hecho en el que habría incendiado un vehículo. “Es un psicópata, está mal”, sostuvo.

Pidió por la rápida aparición del niño de seis años: “Nosotros estábamos abocados a encontrar a nuestro sobrino”. Y consideró necesario vigilar las salidas rápidas desde la localidad hacia otras provincias -como Entre Ríos-.

Nahuá Santos Riquelme y su padre Josias Santos Regis fueron vistos por últimas vez el domingo 3 de mayo

La Alerta Sofía es un mecanismo de emergencia rápida impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, diseñado para activar de forma inmediata la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos cuando se considera que su vida puede estar en una situación de alto riesgo inminente. Su objetivo principal es acelerar la localización mediante la intervención coordinada de distintas áreas y fuerzas de seguridad.

Este sistema se basa en una difusión masiva y dirigida del caso, utilizando herramientas como afiches con datos clave, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular y dispositivos de las fuerzas federales. De esta manera, se busca ampliar el alcance de la información en el menor tiempo posible y facilitar que la población pueda aportar datos que ayuden a encontrar a la persona desaparecida.

En Argentina, lleva su nombre Sofía Herrera, la nena de 3 años que desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping de Río Grande, Tierra del Fuego, y a quien aún se sigue buscando.

Sofía Herrera, la nena de 3 años que desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping de Río Grande, Tierra del Fuego Archivo

En ese contexto, desde la cartera que actualmente conduce la ministra Alejandra Monteoliva remarcaron que este mecanismo debe aplicarse solo en casos puntuales, cuando la participación de la comunidad resulte clave. La intención es evitar un uso excesivo y garantizar que, cuando se active, la difusión tenga un verdadero impacto y contribuya de forma efectiva a la localización de niños y adolescentes en riesgo.