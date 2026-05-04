Qué se sabe de Nahuá Santos Riquelme, el chico de seis años que desapareció en Corrientes y qué dijo su mamá

Nahuá Santos Riquelme, de seis años, es intensamente buscado tras haber desaparecido el domingo 3 de mayo en la ciudad correntina de Esquina.

Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, fue visto por última vez junto a su padre, un hombre de nacionalidad brasileña llamado Josias Santos Regis, quien actualmente se encuentra prófugo.

Ante la falta de novedades sobre su paradero, se activó la Alerta Sofía, el sistema de búsqueda inmediata la búsqueda y localización inmediata de niños, niñas y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideran en “Alto Riesgo Inminente”.

Desde la cartera difundieron la descripción física del Riquelme: “Es un niño de cabello rubio con rulitos, ojos claros, tez blanca. Vestía pantalón largo color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y campera marrón tipo inflable”.

El chico fue por última vez junto a su padre, quien actualmente se encuentra prófugo

Según las primeras reconstrucciones, el padre del menor, conocido como “el Brasilero” habría baleado a un hombre de 47 años y luego habría huido con su hijo en la noche del domingo. La víctima del ataque -identificado como Javier Nievas de 47 años- se encuentra estable y fuera de peligro en el Hospital San Roque.

La Policía de Corrientes desplegó un operativo cerrojo controles en distintos puntos de la ciudad y zonas aledañas. Intervienen en el caso la Comisaría Segunda, la Comisaría de la Mujer y el Menor y otras dependencias.

Las revelaciones de la madre del menor

La denuncia sobre la desaparición del niño fue radicada por la madre del menor y expareja de Regis, Mariana Riquelme. En diálogo con medios locales la mujer expresó su angustia y contó que el padre del menor lo retiró al mediodía para almorzar y que luego pasaron por su casa con la intención de ir a pescar.

“A la noche empezó a llamarme, yo no lo atendía, estaba en una reunión con mis amigos. A las 9 de la noche lo llamé para saber dónde estaba mi hijo para ir a buscarlo, pero no me respondió”, contó María en diálogo con Radio Dos.

Respecto al paradero del niño, la madre señaló: “No tengo más noticias, no sé nada, sé que a la tarde estuvieron en la playa, espero poder ver las cámaras de seguridad para saber más”.

Mariana también descartó una posible huida de su expareja al país vecino “porque no tiene nada ahí”. Asimismo, comentó que permitía que el hombre, a quien denunció por “actitudes violentas”, pase el día con su hijo.

“Él estaba de ilegal acá, yo pedí que lo deporten, pero nadie hizo nada, yo no estaba tranquila porque él tenía acciones violentas conmigo, entraba a mi casa, hacía lo que quería”, cuestionó la mujer y agregó que tiene otro hijo con el hombre buscado por la justicia.

En diálogo con Radio Sudamericana, el tío del menor dijo creer que Nahuá todavía se encuentra en Esquina. “Lo están escondiendo. [Regis] dejó su vehículo y sus pertenencias, no parece una fuga planificada a largo plazo”.

Asimismo, dijo que Regis ya había protagonizado episodios de violencia en el pasado, incluyendo agresiones dentro del entorno familiar y un hecho en el que habría incendiado un vehículo. “Es un psicópata, está mal”, sostuvo.