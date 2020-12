Flores. Confirmaron que el conductor que mató al niño manejaba sin registro

Ricardo Papadopulos estuvo ocho días prófugo Crédito: Valeria Ruiz

Ricardo Papadopulos manejaba sin registro cuando atropelló y mató a un niño de cuatro años en Flores. Si bien había trascendido en los últimos días que ese joven de 21 años no contaba con habilitación en la ciudad de Buenos Aires para conducir vehículos, su abogado reconoció hoy que tampoco tenía permisos emitidos por otras jurisdicciones. Y pese a que acostumbraba a publicar en las redes sociales videos en los que se lo veía en temerarias actitudes de manejo, quedó confirmado luego de su arresto que hacía cuatro años que circulaba sin los mínimos requisitos legales.

El jueves 17, a las 23.02, Débora Inés Agosti cruzaba la avenida Directorio por San Pedrito, en dirección sur. Aferrado a su mano derecha iba Isaac, de 4 años. Ya habían atravesado la mitad de los seis carriles cuando ella advirtió que un bólido blanco se les venía encima. Intentó apurar el paso, pero no logró evitar el impacto brutal. Salieron despedidos por el aire y quedaron sobre la calzada. El auto que los embistió no se detuvo y siguió por Directorio, muy por encima de la máxima permitida para la avenida, por la que, según varios testigos, venía desde muchas cuadras antes "cortando" semáforos al filo del rojo.

Según varios testigos, el semáforo de San Pedrito habilitaba el cruce peatonal y el VW Golf GTI pasó a altísima velocidad cuando el rojo lo obligaba a detenerse antes de la bocacalle.

"No tenía registro", confirmó el abogado defensor Roberto Herrera al ser consultado por periodistas.

Ricardo Papadopulos fue acompañado por su abogado en el momento de entregarse en una comisaría porteña Crédito: Valeria Ruiz

Según la querella, Papadopulos había sido rechazado tres veces desde 2016 en los obligatorios exámenes psicotécnicos que realizó en sus gestiones para obtener un permiso de conducir. En una cuarta oportunidad, había presentado un informe privado en el que se lo consideraba apto para el manejo de vehículos y con ese documento hubiese podido conseguir un registro provisorio durante un año. Sin embargo, no se presentó a la prueba teórica, por lo que tampoco en esa ocasión obtuvo la licencia.

Para el abogado defensor, se trataría de una falta administrativa que no agravaría la acusación en contra de Papadopulos, pero aceptó que los ocho días en los que permaneció prófugo jugarán en su contra en el momento de solicitar una excarcelación.

La hipótesis de la defensa apuntará a responsabilizar del hecho a un camionero que pocos segundos antes cruzó en rojo en forma perpendicular a la dirección en la que se movía Papadopulos y, de acuerdo con esa hipótesis, el joven habría tenido obstaculizada la visión por lo que no pudo evitar embestir a la mujer y al niño.

Ricardo Papadopulos era buscado por la muerte de un niño de cuatro años Crédito: Valeria Ruiz

"Atribuirle responsabilidad al camionero es un despropósito", aseguró el abogado Gabriel Becker, que representa a la familia damnificada.

Y agregó: "Este muchacho cometió graves faltas, venía cortando semáforos, elude a autos que estaban detenidos y no solo no frena ante el cruce del camión, sino que pasa por atrás a alta velocidad. A mi no me quedan dudas que esta persona debe permanecer presa, se burló de la sociedad y de la familia de las víctimas".

