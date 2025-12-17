Cruce de la muerte: dos fallecidos y un herido crítico tras choque e incendio de dos camiones

SANTA FE.— El ahora denominado “Cruce de la muerte”, la intersección de la Ruta Nacional 34 —también conocida como Ruta de la muerte— y la provincial 39, en jurisdicción de Arrufó, departamento San Cristóbal, a 240 kilómetros al noroeste de esta capital, se convirtió esta tarde en escenario de un grave accidente vial entre dos camiones y que dejó dos muertos.

La colisión fue seguida por un incendio de gran magnitud, ya que uno de los vehículos transportaba material inflamable, según confirmaron fuentes oficiales.

El tránsito estuvo interrumpido en la zona Gentileza

Las llamas consumieron rápidamente parte de los camiones y obligaron a un intenso operativo de emergencia, con la intervención de bomberos voluntarios, fuerzas policiales y equipos sanitarios.

Cuando los bomberos voluntarios del lugar lograron sofocar el fuego, se comprobó la muerte de dos personas, mientras una tercera permanece con vida en estado crítico y fue derivada de urgencia al Hospital Provincial José María Cullen, de la ciudad de Santa Fe.

El fatal choque ocurrió por la tarde y aún se investigan las causas Gentileza

Las identidades de los fallecidos y del herido grave no fueron proporcionadas aún por la policía. Tampoco se informaron las causas del choque, que se encuentra bajo investigación.

Solo se indicó que el accidente ocurrió alrededor de las 14.30, con cielo despejado, en un sector donde confluyen tránsito pesado, alta circulación y condiciones que exigen maniobras riesgosas.

En ese mismo lugar, en lo que va de 2025, según datos registrados por dependencias de auxilio como bomberos voluntarios, ya se produjeron cerca de 30 siniestros, no todos con víctimas fatales.

El último sucedió la semana pasada y fue una colisión entre un camión y un vehículo. Como consecuencia del impacto, cinco personas que viajaban en el auto, oriundas de Mendoza, fueron trasladadas a un centro de salud cercano con lesiones leves. El conductor del camión resultó ileso.

Las llamas consumieron ambos camiones Gentileza

Según las autoridades de Seguridad Vial, este cruce continúa siendo uno de los más conflictivos de la región.

Cabe señalar que en marzo pasado se licitó la construcción de una rotonda para ordenar la circulación y reducir los siniestros, pero Vialidad Nacional recién otorgó la autorización correspondiente la semana pasada.