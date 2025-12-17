Ánimos alterados: motociclista furioso golpeó un auto tras ser rociado con gas pimienta

El semáforo en rojo marcaba una pausa en la esquina de Gallo y Guardia Vieja, en el barrio porteño de Balvanera, pero la calma duró poco. En cuestión de segundos, la escena se transformó en una pelea que parecía sacada de la película Relatos Salvajes: un motociclista se acercó a un auto, comenzó a gritar e insultar al conductor y, tras recibir gas pimienta en el rostro, descargó su furia golpeando el vehículo con el casco. Todo quedó registrado en un video casero que circula en redes sociales.

El episodio, según pudo saber LA NACION de fuentes policiales, ocurrió el lunes, alrededor de las 20.40, en la zona conocida como Abasto. Según las imágenes, el motociclista aprovechó la detención del tránsito para increpar al conductor. “¡Bajate, la concha de tu madre!”, se escucha en la grabación mientras el hombre gesticula y se acerca a la ventanilla.

La discusión escaló cuando el automovilista, desde el interior del vehículo, roció gas pimienta contra el motociclista. El hombre retrocedió, se refregó los ojos y, en medio de la desesperación, golpeó tres veces el auto con el casco de su moto. Luego continuó insultando antes de retirarse del lugar.

Un vecino que observó la escena desde un edificio realizó el llamado al 911. Cuando el personal de la Policía de la Ciudad llegó, ya no había protagonistas ni denunciante. El parte oficial indica que no se registraron heridos ni daños mayores, aunque el video se viralizó rápidamente y generó debate sobre la violencia en el tránsito.

Por ahora, la investigación quedó en manos de la Policía de la Ciudad, que analiza las imágenes para identificar a los involucrados. No se descarta que el automovilista pueda enfrentar sanciones por el uso de gas pimienta, mientras que el motociclista podría ser imputado por daños. El video, que dura menos de 20 segundos, se convirtió en una advertencia sobre cómo una simple discusión puede escalar hasta niveles peligrosos.