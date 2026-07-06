Fotos y videos íntimos: condenaron a una mujer por chantajear al reconocido productor Héctor Cavallero

Primero, entre el 6 y el 7 de enero de 2025, el productor artístico y exdirector de Radio Nacional Héctor Cavallero entregó 6050 dólares. Le habían prometido que con ese dinero evitaría la difusión de fotos y videos íntimos en redes sociales y WhatsApp, donde ya habían circulado archivos sin su consentimiento. Pero cuando le exigieron otros US$2650 entendió que la extorsión no iba a terminar y decidió hacer la denuncia.

Un año y medio después de la denuncia presentada por Cavallero, de 82 años, una mujer identificada en el expediente judicial como Gabriela Santapaola, de 32, fue condenada a la pena de tres años de prisión en suspenso por el delito de chantaje.

Así lo dispuso el juez Sergio Paduczak, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°22, al homologar un acuerdo de juicio abreviado al que habían llegado el fiscal Marcelo Martínez Burgos y el abogado Raúl D’Amato, a cargo de la defensa de la imputada.

“El aspecto objetivo del tipo penal se halla plenamente configurado a partir del medio comisivo empleado por Santapaola, consistente en el anuncio de un mal futuro, grave y verosímil: la difusión masiva de fotografías de carácter íntimo del damnificado a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Esta amenaza, dirigida de forma directa contra el honor y la esfera de reserva de los secretos de la víctima, ostentó la entidad idónea suficiente para doblegar su voluntad, obligándolo a realizar un desprendimiento patrimonial perjudicial no consentido como única vía aparente para evitar la afectación de su dignidad personal. Asimismo, la exigencia dineraria ilícita no quedó en el plano de una mera tentativa, sino que el iter criminis alcanzó su consumación efectiva a través de tres actos de disposición patrimonial perjudicial por parte del damnificado”, sostuvo el magistrado en la sentencia, a la que tuvo acceso LA NACION.

Héctor Cavallero, el reconocido productor artístico, fue víctima de un chantaje NOELIA MARCIA GUEVARA / AFV

Según la declaración de Cavallero, que fue mánager de artistas como Valeria Lynch (quien fue su pareja y con quien tuvo dos hijos), Alejandro Lerner, Los Nocheros, Leonardo Favio, Maximiliano Guerra e Iñaki Urlezaga, había tenía contacto por medio de la red social Instagram con una persona que, supuestamente, vivía en Francia y la que le envió “fotografías y videos”. También compartieron intimidad e información relacionada a vínculos, familia y trabajo.

Algunos de los archivos enviados por Cavallero fueron difundidos en grupos de WhatsApp de la universidad privada donde trabaja la esposa del reconocido productor, Lorena Canepa, según reveló el diario Clarín.

“Mi mujer me comentó que una exalumna de ella, Gabriela Santapaola, se había puesto en contacto diciendo que junto a su novia tenía una empresa que podía encontrar a las personas que se encontraban atrás de esto y evitar que se divulgara más material”, sostuvo Cavallero en su declaración, según se desprende del expediente judicial.

Entonces, el 6 de enero de 2025, Cavallero le entregó a Santapaola 1050 dólares en las inmediaciones de Radio Nacional, donde la víctima se desempeñaba como director. Ese mismo día, a la noche, el productor le dio otros US$2000.

A la mañana siguiente, Cavallero entregó otros US$3000. Pero, en ese momento, le exigieron más dinero. Entonces, el productor decidió hacer la denuncia por el chantaje.

“La maniobra intimidatoria integral desplegada por la encausada se vio robustecida y complementada por los contactos entablados con la pareja del damnificado, Canepa, tanto en forma previa, simultánea como posterior a los pagos. El acercamiento bajo el falso pretexto de poseer conocimientos informáticos para ‘esclarecer’ el origen de las filtraciones constituyó un claro acto de hostigamiento y presión psicológica oblicua. Esta conducta no solo sembró temor en el entorno familiar del afectado, sino que funcionó como un mecanismo de intensificación del cuadro coactivo, asegurando que la víctima principal cediera ante las exigencias económicas por el fundado temor a una afectación generalizada de su ámbito íntimo”, sostuvo el juez Paduczak en la sentencia.

Santapaola no actuó sola. Tuvo una cómplice que por el momento no fue identificada. Se sabe que se hace llamar Stefanía y su alias es Stefi Jag Lab, según la causa judicial. Además de la presentación de Cavallero, la chantajista fue denunciada por Canepa por el delito de hostigamiento digital.

“Se verifica el tipo objetivo, en tanto la imputada, mediante intimidación, exigió la entrega de dinero al damnificado con el fin de evitar la difusión de material íntimo, obteniendo efectivamente sumas de dinero en distintas oportunidades. La intimidación desplegada fue idónea para infundir temor en la víctima, configurándose como una amenaza eficaz”, había sostenido el fiscal Martínez Burgos en el requerimiento de elevación a juicio.

En la sentencia, el juez Paduczak le prohibió a Santapaola “acercarse y contactarse en cualquier de sus formas a los damnificados, Cavallero y Canepa”.